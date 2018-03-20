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Открытие Крымского моста: оккупанты рассказали о грандиозных планах

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Российская власть хочет уже в мае открыть Крымский мост
Российская власть хочет уже в мае открыть Крымский мост / Фото из открытых источников

Оккупанты в Крыму планируют в мае открыть автодорожную часть моста к аннексированному полуострову через Керченский пролив "со значительным опережением".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Российской Федерации.

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В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив,
– говорится в сообщении.

Как стало известно, в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения грузового транспорта запланировано на конец года. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части "Крымского моста".

Согласно планам оккупантов, грузовой и технологический транспорт строителей, задействованный в строительстве железнодорожной части, сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", – говорится в сообщении.

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Также в России планируют, что "в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны Таманского берега (от действующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста) без введения в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью".

"Одновременно на крымской стороне до открытия движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь", – заявили в российском ведомстве.

Две новые полосы "Тавриды" в Симферополь намерены открыть до конца 2018 года, как и все автоподходы к Крымскому мосту.

Что такое "Крымский мост" (бывший "Керченский мост")? С помощью этого путепровода оккупанты намерены соединить Крым и Краснодарский край. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма Транспорт
Источник: 24 Канал
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