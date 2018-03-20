Відкриття Кримського мосту: окупанти розповіли про грандіозні плани

Окупанти в Криму планують у травні відкрити автодорожню частину мосту до анексованого півострова через Керченську протоку "зі значним випередженням".

Про це повідомила прес-служба Міністерства транспорту Російської Федерації.

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У зв'язку з планами будівельників Кримського моста ввести автодорожню частину Кримського моста в експлуатацію зі значним випередженням, у травні 2018 року, Міністерство транспорту РФ розглядає поетапну схему організації руху новою трасою через Керченську протоку,

– йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, у травні проїзд відкриють для легкового транспорту та пасажирських автобусів. Відкриття руху для вантажного транспорту заплановано на кінець року. Виняток передбачено для вантажного та технологічного транспорту, задіяного в будівництві залізничної частини "Кримського моста".

Згідно з планами окупантів, вантажний і технологічний транспорт будівельників, задіяний в будівництві залізничної частини зможе пересуватися по Кримському мосту відразу після відкриття автодороги.

"Рішення обумовлено оптимізацією логістичних потоків в піковий літній сезон для зниження навантаження на дорожню мережу Керченського і Таманського півостровів", – йдеться в повідомленні.

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Також у Росії планують, що "в травні буде забезпечений наскрізний проїзд на 40-кілометровому автопідході з боку таманського берега (від чинної федеральної траси А-290 до Кримського моста) без введення в експлуатацію транспортних розв'язок із місцевою дорожньою мережею".

"Одночасно на кримській стороні до відкриття руху в робочому режимі буде готовий автопідхід від Кримського моста до розв'язки з трасою "Таврида". Далі рух буде йти двома смугами існуючої дороги Керч – Сімферополь", – заявили у російському відомстві.

Дві нові смуги "Тавриди" до Сімферополя мають намір відкрити до кінця 2018 року, як і всі автопідходи до Кримського мосту.

Що таке "Кримський міст" (колишній "Керченський міст")? За допомогою цього шляхопроводу окупанти мають намір з'єднати Крим і Краснодарський край. Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак він буде найдовшим у Росії.