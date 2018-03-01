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Путін розповів, коли нарешті запрацює Кримський міст

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Автомобільний рух Кримським мостом відкриють через кілька місяців
Автомобільний рух Кримським мостом відкриють через кілька місяців / Фото з відкритих джерел

Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, що автомобільний рух по мосту, який будується в окупований Крим, відкриється через "кілька" місяців.

Про це глава Росії заявив 1 березня у своєму посланні до Федеральних зборів.

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Уже через кілька місяців Кримським мостом відкриється автомобільний рух, а в наступному році й залізничне сполучення,
– пообіцяв він.

На його думку, це дасть імпульс для розвитку "Криму й усього російського Причорномор'я".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що так званий "Кримський міст", скоріш за все, почне функціонувати наприкінці 2018 року. Планується, що вже в грудні до цього буде повністю готовою інфраструктура.

Що таке "Кримський міст" (колишній "Керченський міст")? За допомогою цього шляхопроводу окупанти мають намір з'єднати Крим і Краснодарський край. Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак він буде найдовшим у Росії.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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