16:32
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин рассказал, когда наконец заработает Крымский мост

1567 Читати новину українською
Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют через несколько месяцев
Автомобильное движение по Крымскому мосту откроют через несколько месяцев / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что автомобильное движение по мосту, который строится в оккупированный Крым, откроется через "несколько" месяцев.

Об этом глава России заявил 1 марта в своем послании к Федеральному собранию.

Читайте также: Оккупанты опозорились со строительством автотрассы между Крымом и Кубанью: фото

Уже через несколько месяцев на Крымском мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение,
– пообещал он.

По его мнению, это даст импульс для развития "Крыма и всего российского Причерноморья".

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый "Крымский мост", скорее всего, начнет функционировать в конце 2018 года. Планируется, что уже в декабре к этому будет полностью готова инфраструктура.

Что такое "Крымский мост" (бывший "Керченский мост")? С помощью этого путепровода оккупанты намерены соединить Крым и Краснодарский край. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
382
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1278
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук