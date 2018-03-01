Путин рассказал, когда наконец заработает Крымский мост

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что автомобильное движение по мосту, который строится в оккупированный Крым, откроется через "несколько" месяцев.

Об этом глава России заявил 1 марта в своем послании к Федеральному собранию.

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Уже через несколько месяцев на Крымском мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение,

– пообещал он.

По его мнению, это даст импульс для развития "Крыма и всего российского Причерноморья".

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый "Крымский мост", скорее всего, начнет функционировать в конце 2018 года. Планируется, что уже в декабре к этому будет полностью готова инфраструктура.

Что такое "Крымский мост" (бывший "Керченский мост")? С помощью этого путепровода оккупанты намерены соединить Крым и Краснодарский край. Его протяженность должна составить 19 километров, поэтому он будет самым длинным в России.