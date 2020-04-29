18:45
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Открытие магазинов, парикмахерских и кафе после карантина: Шмыгаль анонсировал новые требования

      - Читати новину українською
      Открытие ресторанов
      Открытие ресторанов / ua.depositphotos.com

      Карантин в Украине не будет длиться вечно. Поэтому уже вскоре можно ожидать открытия магазинов, кафе и других заведений обслуживания. И к владельцам этих заведений будут поставлены новые требования.

      Информацию о разработке критериев для объектов, которые будут постепенно открываться, анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

      В то же время Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

      "На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при каких пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", – заявил Шмыгаль.

      В качестве примера глава правительства назвал открытие продовольственных рынков. Это произошло после того, как Минздрав и Минэкономики разработали соответствующий алгоритм, который позволил их работу.

      Важно Маски, дезинфекция, социальное дистанцирование будут и после завершения карантина, – Шмыгаль

      Относительно общего ослабления карантина Шмыгаль пообещал, что Украина "вовремя из него выйдет". Однако он напомнил, что каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм.

      Вихід України з карантину 5 етапів
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Карантин в Украине 2020 Денис Шмыгаль Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Потоп, голод, саранча: что предсказывают миру после коронавируса
      сегодня , 18:39 Потоп, голод, саранча: что предсказывают миру после коронавируса
      Ярослав Голобородько
      Крысы Ахметова: как Буславець за государственные средства хочет спасать олигарха
      сегодня , 17:00 Крысы Ахметова: как Буславець за государственные средства хочет спасать олигарха
      Сергій Лещенко