Открытие магазинов, парикмахерских и кафе после карантина: Шмыгаль анонсировал новые требования

Карантин в Украине не будет длиться вечно. Поэтому уже вскоре можно ожидать открытия магазинов, кафе и других заведений обслуживания. И к владельцам этих заведений будут поставлены новые требования.

Информацию о разработке критериев для объектов, которые будут постепенно открываться, анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при каких пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", – заявил Шмыгаль.

В качестве примера глава правительства назвал открытие продовольственных рынков. Это произошло после того, как Минздрав и Минэкономики разработали соответствующий алгоритм, который позволил их работу.

Важно Маски, дезинфекция, социальное дистанцирование будут и после завершения карантина, – Шмыгаль

Относительно общего ослабления карантина Шмыгаль пообещал, что Украина "вовремя из него выйдет". Однако он напомнил, что каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала