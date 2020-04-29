Відкриття магазинів, перукарень та кав’ярень після карантину: Шмигаль анонсував нові вимоги

Карантин в Україні не триватиме вічно. Відтак вже невдовзі можна очікувати відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування. Та до власників цих закладів будуть поставлені нові вимоги.

Інформацію про розробку критеріїв для об’єктів, які будуть поступово відкриватися, анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас Карантин не послаблять достроково, – Шмигаль

"На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", – заявив Шмигаль.

Як приклад очільник уряду назвав відкриття продовольчих ринків. Це відбулося після того, як МОЗ та Мінекономіки напрацювали відповідний алгоритм, який дозволив їх роботу.

Важливо Маски, дезінфекція, соціальне дистанціювання будуть і після завершення карантину, – Шмигаль

Щодо загального послаблення карантину, то Шмигаль пообіцяв що Україна "вчасно з нього вийде". Однак він нагадав, що кожен етап зняття обмежень передбачає відкриття закладів із чіткими вимогами до дотримання санітарних норм.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

