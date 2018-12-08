"Открытое небо" с ЕС: Омелян рассказал, когда Украина подпишет соглашение

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что государство подпишет соглашение об "Открытом небе" с Евросоюзом на следующий день после Brexit – выхода Великобритании из состава ЕС.

Об этом украинский министр заявил на встрече с министром транспорта Франции Элизабет Борн, сообщает "Интерфакс-Украина".

Я благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Потому что фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после Brexit мы сможем подписать это соглашение,

– сказал Омелян.

Читайте также: Крупная авиакомпания отменила рейсы в Украину из-за военного положения

В свою очередь Борн заверила Украину в поддержке со стороны Франции относительно подписания соглашения об "Открытом небе" с ЕС.

К слову, в ноябре заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань заявлял, что подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, или "Открытое небо" с ЕС может состояться в апреле 2019 года.

Что предусматривает соглашение об "Открытом небе"?

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространства. Сделка позволила бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве ЕС и Украины. Однако подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, который актуализировался после референдума о выходе Британии из состава ЕС.