11:37
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Відкрите небо" з ЄС: Омелян розповів, коли Україна підпише угоду

      113 Читать новость на русском
      Коли Україна підпише угоду про "Відкрите небо" з ЄС
      Коли Україна підпише угоду про "Відкрите небо" з ЄС / Ілюстративне фото

      Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує, що держава підпише угоду про "Відкрите небо" з Євросоюзом наступного дня після Brexit – виходу Великобританії зі складу ЄС.

      Про це український міністр заявив на зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Я вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Тому що фактично стримувальним елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС. Я дуже сподіваюся, що наступного дня після Brexit ми зможемо підписати цю угоду,
      – сказав Омелян.

      Читайте також: Велика авіакомпанія скасувала рейси в Україну через воєнний стан

      У свою чергу Борн запевнила Україну в підтримці зі сторони Франції щодо підписання угоди про "Відкрите небо" з ЄС.

      До слова, у листопаді заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань заявляв, що підписання Угоди про спільний авіаційний простір, або "Відкрите небо", з ЄС може відбутися у квітні 2019 року.

      Що передбачає угода про "Відкрите небо"? Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору. Угода дозволила б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі ЄС та України. Проте підписання угоди неможливе без розв’язання спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Британії зі складу.

      Теги: Новини України Новини політики Європа Євросоюз авіація Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Транспорт Brexit
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1158
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 грудня , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 1183
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 грудня , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 323
      Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      7 грудня , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка
      Ігор Саджениця 944
      Чому щезли черги на кордоні?
      7 грудня , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 3722
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Сигнал радіомаяка зниклого EgyptAir вдалось впіймати через тиждень після катастрофи
       26 травня 2016 , 09:42
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      В Україні зазначають спад продажів гібридів і електромобілів
       18 жовтня , 09:50
      Зоря переглядає молодого екс-гравця відомого європейського клубу
       30 листопада , 09:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук