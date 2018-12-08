"Відкрите небо" з ЄС: Омелян розповів, коли Україна підпише угоду

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує, що держава підпише угоду про "Відкрите небо" з Євросоюзом наступного дня після Brexit – виходу Великобританії зі складу ЄС.

Про це український міністр заявив на зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Я вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Тому що фактично стримувальним елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС. Я дуже сподіваюся, що наступного дня після Brexit ми зможемо підписати цю угоду,

– сказав Омелян.

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У свою чергу Борн запевнила Україну в підтримці зі сторони Франції щодо підписання угоди про "Відкрите небо" з ЄС.

До слова, у листопаді заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань заявляв, що підписання Угоди про спільний авіаційний простір, або "Відкрите небо", з ЄС може відбутися у квітні 2019 року.

Що передбачає угода про "Відкрите небо"? Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору. Угода дозволила б українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі ЄС та України. Проте підписання угоди неможливе без розв’язання спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Британії зі складу.