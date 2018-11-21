Коли Україна підпише угоду про відкрите небо з ЄС: в уряді розповіли деталі

Підписання Угоди про спільний авіаційний простір, або "Відкрите небо" з Європейською комісією може відбутися вже у квітні наступного року.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань, пише "Європейська правда".

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Так, підписання угоди про відкрите небо слід очікувати вже у першій половині 2019 року.

Ми зробимо все можливе, щоб вийти на підписання САП (Угоди про спільний авіаційний простір – 24 канал) після набуття чинності Угоди про Brexit в квітні 2019 року,

– сказав він.

Довгань також нагадав, що підписання стане можливим лише після того, як ЄС і Британія підпишуть угоду щодо Brexit, а Іспанія і Британія підпишуть протокол щодо Гібралтару. Тоді ЄС і Україна внесуть відповідні формулювання в угоду про спільний авіапростір. Ці зміни також мають бути погоджені з 27 державами-членами.

Слід зазначити, що нині у лоукостерів, наприклад у Ryanair, немає рейсів до Франції, Іспанії та Італії. Це пов’язано з двосторонніми угодами між державами щодо авіаперевезень.

До слова, Ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років.

Про яку угоду мовиться?

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору. Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році. Угода дозволила би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу і України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без розв’язання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.