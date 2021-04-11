В Харьковской области с 11 апреля начала действовать красная зона карантина. Несмотря на это, в Харькове заметили значительное скопление людей. Городской рынок во время локдауна тоже работает.

На Харьковщине – сложная эпидемситуация с коронавируса. Поэтому и в регионе ввели строгие ограничения.

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Соблюдается Харьков карантина

Пользователи сети публикуют фото и видео, что ограничения в Харькове таки обходят. Например, в парках и детских площадках полно людей, а рынок "Барабашово" работает.

Правда, некоторые развлекательные заведения таки закрыты.

Карантин в Харькове, смотрите видео:

Что говорит власть

Харьковские власти просят граждан носить маски, а льготников – воздержаться от поездок в общественном транспорте в часы "пик".

Поскольку Харьков попал в красную карантинную зону, придерживайтесь обязательного масочного режима. Отдельная просьба к горожанам, которые имеют льготы на проезд. По возможности, воздержитесь от поездок в городском наземном и подземном транспорте в утренние и вечерние часы пик,

– говорится в обращении Харьковского городского совета.

Исполняющий обязанности мэра Алексей Терехов сообщил, что за несколько часов правоохранители составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение правил перевозки во время карантина. Поэтому транспортные компании боятся и не хотят выпускать автобусы на маршруты.

Однако Терехов заверил, что транспортного коллапса в городе не допустят, а перевозчики не будут уменьшать количество транспорта или отменять маршруты.

Обратите внимание! В Харьковской области за сутки, 10 апреля, диагностировали 1374 случаев коронавируса. Кроме того, за день в области сделали 100 прививок.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала