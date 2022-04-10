В освобожденном от российских войск Ирпене проводят зачистку и разминирование. Коммунальные службы уже начали восстанавливать критическую инфраструктуру. На дороге в город обустраивают временную переправу. Сожженные и расстрелянные машины, которые здесь остались, "рассказывают" истории людей, которые пытались спастись от безжалостной российской оккупации.

Читайте также: Хоронили возле домов, жили с убитыми: репортаж из ада Ворзеля

Фото Алины Туришин, 24 канал

Парализованного переносили на руках

Забрать свой автомобиль пытается Сергей. Еще совсем недавно мужчина покидал родной город. Говорит, что не знает даже, уцелел ли его собственный дом.

Пытался уехать и не уехал. Я ехал с дедом. Он у меня парализован. Сюда добрались, оставили машину, потому что дальше нельзя было ехать. Переносили на руках его под мостом,

– рассказал мужчина.

Сергей / Фото – 24 канала, Алины Туришин

После очередного обстрела сильные повреждения получил храм УПЦ МП в Ирпене. Одно из зданий на территории храма полностью разрушено. В саму церковь также прилетело немало русских снарядов.

Обстрелянный храм в Ирпене / Фото – 24 канала, Алины Туришин

В город едут с помощью

Сегодня сюда приезжают многие люди – как и жители, так и волонтеры, которые помогают расчищать разрушенный город. Некоторые привозят с собой лопаты и веники.

Люди помогают расчищать город / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Виталий Иванюк приехал сюда из Киева. Парень рассказал, что раньше проводил здесь много времени. Поэтому хочет чем-то помочь.

Это моя страна. Этот город я считаю родным, здесь проводил много времени и люблю его. Многие мужчины воюют, многие уехали. Поскольку я здесь, то кто-то это должен делать. Когда ты смотришь фотографии и видео, то оно не так впечатляет, когда ты видишь воочию. Чувство жалости за этих людей, которые здесь и все это видели и пережили,

– сказал он.

Виталий / Фото – 24 канала, Алины Туришин Самая длинная ночь в жизни Житель Ирпеня вместе с супругой приехали сюда впервые после начала полномасштабной войны. Муж рассказал, что ночь на 6 марта была самой длинной в его жизни. Он вспомнил как танки приехали прямо к его дому. А мы были в подвале, ощущали взрывы, прах, все ощущали там. И ждали только одного, чтобы как можно скорее наступило утро, потому что нужно было бежать. У моего соседа сгорел дом. Я хотел выйти посмотреть, и тогда со стороны санатория стали стрелять. Я испугался, нагнулся под забор,

– сказал он.

Жители Ирпеня / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Забежав домой, вместе с женой собрали имевшиеся документы и деньги. Две машины оставили, потому что ехать было опасно. Поэтому бежать решили пешком.

Выстрели, все пылает. Мы побежали к Романовскому мосту. Там нас ждала машина, которая вывезла нас в Киев. Потом нас забрал сын, который в территориальной обороне. Мы ожидали целый месяц, когда вернемся и посмотрим, что у нас здесь осталось.

– сказал он.

Вернувшись, они увидели, что в террасу попала мина. От ушедшей волны – полностью разрушена кухня. Муж рассказал, что досадно, что поврежден дом, ведь еще недавно только был сделан ремонт. Однако, заметил он, жизнь гораздо ценнее.

Повреждения дома / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Но я буду всегда задавать вопросы оккупантам, которые пришли, за что меня, заслуженного юриста Украины, хотели убить? Я сейчас по всему двору собираю осколки. Если бы 6 марта отсюда не ушел, то от прямого удара могло меня убить. И тогда бы моя жизнь закончилась и меня уже бы не интересовало, есть ли у меня дом или нет,

– подчеркнул он.

Кадры масштабных разрушений в Ирпене / Фото – 24 канала, Алины Туришин

73-летний Анатолий Карпович провел в погребе больше месяца. В подвале сначала было четыре человека, затем шестеро. Готовить еду приходилось на костре. Говорит, что здание пострадало не сильно, рядом попал снаряд. Сейчас он ищет свою семью – брата и племянников. Их дома сгорели. Он подчеркнул, что "жили безбожно, но это нужно было пережить".

Оккупанты спрашивали как я отношусь к националистам. Что я могу им сказать?

– сказал он.

Анатолий Карпович / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Пока нет эмоций. Есть просто желание мести", – сказал Тарас. Молодой человек рассказал, что его война застала в Киеве, но вся его семья – родители, сестра и брат были в Ирпене.

Тарас / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Вернувшиеся уже начали отстраивать собственные дома. Житель Ирпеня вспомнил, как россияне простреливали его соседнюю улицу, как снайперы поселились в соседнем доме. Как попадали снаряды и горели крыши.

Двоих наших соседей арестовали и закрыли в подвале. Их задержали двое суток, а затем они скрылись. Их чуть ли не расстреляли. Сосед рассказывал, что сидел дома и услышал, что кто-то ходит вокруг дома. Он подошел к окну, а россиянин ему говорит: "Открывай дверь, потому что сейчас брошу гранату внутрь". И он как ходил в тапочках, так его и забрали в подвал,

– рассказал мужчина.

Жители Ирпеня / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Александр уехал из Ирпеня 24 февраля. Потом возвращался и увозил людей. Мужчина рассказал, что год назад купил здесь квартиру, которая полностью сгорела.

Мне позвонил друг и сказал, что война. Я поехал к матери в Киев, потому что она там одна. С собой я забрал только паспорт. Из вещей ничего не сохранилось, все сгорело. Когда ты видишь как сгорел твой дом, как здесь умирали люди, какие здесь могут быть эмоции? Пустота, злость,

– сказал он.

Читайте также Люди разжигают костры у домов: болезненный репортаж из Киевской области после бегства россиян

Александр / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Богатырева Неля не покидала родительский дом. "Здесь была моя хата, она в 2011 году сгорела. И нам дали другую. Я наконец-то осталась в своем доме. И все это бросать и убегать?", – сказала она. Вместе с ней также остались два сына. По словам женщины, от сильного шума и вибраций было очень страшно. Сейчас вместе с соседкой готовят кушать прямо на улице. Рассказали, что электричества, газа, воды и связи дома не было. Жили на первом этаже вместе с соседями.

Ехать не хотела, потому что от своей судьбы не уйдешь. Я посмотрела телевизор как бедные матери с детьми не могут по трое суток попасть на этот поезд, так я подумала, чего мне еще переться туда? Пусть в первую очередь увозят детей и молодых матерей. Они еще не долюбили, не пожили своей жизнью,

– сказала Неля.

Жительницы Ирпеня, которые не покидали родной дом / Фото – 24 канала, Алины Туришин

На улицах города можно увидеть российские позиции и убитых животных. А в некоторых дворах – могилы.

Кроме убийств и издевательств над женщинами, русские захватчики беспощадно грабили жилища ирпинцев.

Появились кадры освобожденного Ирпеня: смотрите видео