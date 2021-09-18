Сюрприз помогла устроить руководитель "Ровно – Такмед" Татьяна Воронцова. Она занимается обучением домедицинской помощи.
Читайте также Украинские бойцы – среди лидеров: 22 команды из 5 стран соревновались за звание лучших снайперов
Отец не видел сына с февраля
Военный 108 горно-штурмового батальона Владимир Боднар был на войне с самого начала. Он провел 7 ротаций на первой линии, а 4 последних был старшим на позиции. За все годы визиты домой продолжались всего несколько дней или неделю. Лишь однажды удалось приехать на полгода.
С сыном поледний раз виделся еще в феврале. Накануне Владимир написал жене сообщение, что возвращается.
Хотя сердце сжималось, там дом и семья, а здесь – собратья, уже тоже, как родные,
– сказал боец.
Хотел сделать сюрприз для сына
Мужчина решил сделать свое возвращение особенным для сына. Поэтому и обратился к "Ровно – Такмед". Руководитель организации Татьяна Воронцова отметила, что есть видео, как во всех странах мира ветераны возвращаются к родным. В Украине такого не было.
Во время урока "Я исследую мир" в класс тихонько зашел Владимир. Его сын в это время как раз учился с завязанными глазами накладывать повязку при кровотечении.
Долгожданная встреча с сыном / Фото "Суспильне"
Открываю глаза и вижу папу
Третьеклассник Даниил Боднар не мог сдержать эмоций.
Артем стоял возле меня. Я накладываю, накладываю, открываю глаза и вижу уже не Артема, а папу. Он возле меня стоит. Говорил, что в октябре приедет, а приехал в сентябре,
– рассказал мальчик.
Наконец Владимир признался, что желание вернуться на фронт часто возникает внезапно. На этот раз он хочет побыть с семьей минимум полгода.