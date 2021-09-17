Участие приняли представители военных и правоохранительных подразделений, подразделений государственной безопасности. В ССО подчеркнули, что это элита страны, которая тихо делает свое дело.

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Как выступили украинцы

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что бойцы подразделения Национальной полиции "КОРД" и военнослужащие Нацгвардии вошли в пятерку лучших среди снайперов. Бойцы получили 2 и 5 места соответственно.

При каких условиях состоялись соревнования

Команды в течение 4 дней выполнили примерно 30 видов стрелковых упражнений. Они стреляли на расстояниях от 80 до 900 метров.

Соревнования также продолжались и ночью. Участники во время турнира использовали образцы промышленного вооружения и кастомные винтовки, калибром 308 Win и 338 LM.

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