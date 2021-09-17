Участь взяли представники військових і правоохоронних підрозділів, підрозділів державної безпеки. У ССО наголосили, що це еліта країни, яка тихо робить свою справу.
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Як виступили українці
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що бійці підрозділу Національної поліції "КОРД" та військовослужбовці Нацгвардії увійшли в п'ятірку найкращих серед снайперів. Бійці здобули 2 та 5 місця відповідно.
За яких умов відбулись змагання
Команди протягом 4 днів виконали приблизно 30 видів стрілецьких вправ. Вони стріляли на відстанях від 80 до 900 метрів.
Змагання також тривали й вночі. Учасники під час турніру використали зразки промислового озброєння та кастомні гвинтівки, калібром 308 Win та 338 LM.
Останні новини ЗСУ
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- У Києві 10 жовтня відбудеться військовий забіг. Учасники хочуть допомогти захисникам, які постраждали внаслідок російської агресії.
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- Відтепер ЗСУ застосовуватиме трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1". За словами міністра оборони Андрія Тарана, станція буде очима дивізіонів протиповітряної оборони.