Сюрприз допомогла влаштувати керівниця "Рівне – Такмед" Тетяна Воронцова. Вона займається навчанням домедичної допомоги.

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Батько не бачив сина з лютого

Військовий 108 гірсько-штурмового батальйону Володимир Боднар був на війні від самого початку. Він провів 7 ротацій на першій лінії, а 4 останні був старшим на позиції. За всі роки візити додому тривали всього кілька днів чи тиждень. Лише одного разу вдалось приїхати на пів року.

Із сином востаннє бачився ще у лютому. Напередодні Володимир написав дружині повідомлення, що повертається.

Хоча серце стискалося, бо там дім і сім'я, а тут – побратими, уже теж, як рідні,

– сказав боєць.

Хотів зробити сюрприз для сина