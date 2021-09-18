Сюрприз допомогла влаштувати керівниця "Рівне – Такмед" Тетяна Воронцова. Вона займається навчанням домедичної допомоги.
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Батько не бачив сина з лютого
Військовий 108 гірсько-штурмового батальйону Володимир Боднар був на війні від самого початку. Він провів 7 ротацій на першій лінії, а 4 останні був старшим на позиції. За всі роки візити додому тривали всього кілька днів чи тиждень. Лише одного разу вдалось приїхати на пів року.
Із сином востаннє бачився ще у лютому. Напередодні Володимир написав дружині повідомлення, що повертається.
Хоча серце стискалося, бо там дім і сім'я, а тут – побратими, уже теж, як рідні,
– сказав боєць.
Хотів зробити сюрприз для сина
Чоловік вирішив зробити своє повернення особливим для сина. Тому й звернувся до "Рівне – Такмед". Керівниця організації Тетяна Воронцова зауважила, що є відео, як у всіх країнах світу ветерани повертаються до рідних. В Україні такого не було.
Під час уроку "Я досліджую світ" у клас тихенько зайшов Володимир. Його син в цей час саме вчився з зав'язаними очима накладати пов'язку при кровотечі.
Довгоочікувана зустріч із сином / Фото "Суспільне"
Відкриваю очі і бачу тата
Третьокласник Данило Боднар не міг стримати емоцій.
Артем стояв так біля мене. Я накладаю, накладаю, відкриваю очі і бачу вже не Артема, а тата. Він біля мене стоїть. Казав, що в жовтні приїде, а приїхав у вересні,
– розповів хлопчик.
Насамкінець Володимир зізнався, що бажання повернутися на фронт часто виникає раптово. Цього разу він хоче побути з сім'єю щонайменше пів року.