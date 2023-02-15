Публицист Юрий Мариняк на платформе IQ напомнил важную и подзабытую историю, откуда у Союза, разрушенного войной, с неэффективной системой управления, появились деньги, люди и возможности для разработок в такой высокотехнологичной сфере?

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Атомную бомбу СССР подарил любимый физик Гитлера – Манфред фон Арденне

Это Игорь Курчатов (как говорит роспропаганда) так умен, что самостоятельно с группой молодых инженеров создал от "а" до "я" атомную бомбу?

Если вы зайдете в Google и наберете фамилию штандартенфюрера СС, кавалера Рыцарского Креста, барона Манфреда фон Арденне, то с удивлением можете узнать, что он лауреат двух Сталинских премий 1947 и 1953 годов. Как это произошло?

Талантливый физик. Один из пионеров телевидения. Национальные премии ГДР за 1958 и 1965 годы. Может, в разработке в области телерадиовещания? Советские источники хранят молчание. На самом деле это Арденне, а не Курчатов, создал атомную бомбу и фактически подарил Союзу роль великой державы.

Фон Арденне имел свою частную лабораторию под Берлином, щедро финансируемую под немецкий ядерный проект. Именно Манфред фон Арденне разработал метод газодиффузионной очистки изотопов урана и его разделения в центрифуге.



Фон Арденне в 1933 году / фото из архивов

Его лабораторию охранял полк СС. Бетонные укрепления, обученные солдаты – СССР нужно было положить три дивизии на штурм объекта, да и то без шансов захватить документацию и неповрежденное оборудование. Тем более не было шансов поймать физиков, которые могли в одно мгновение разбежаться и залечь на дно в западной зоне оккупации.



И вдруг чудо – эсэсовцы безропотно сложили оружие, весь научный состав лаборатории изъявил желание сотрудничать именно с россиянами. Вся аппаратура и урановая центрифуга в рабочем состоянии со всей документацией и реактивами оказались в руках советских спецслужб.

Вдобавок – 15 тонн металлического урана немецкого качества очистки, что в то время было настоящим сокровищем.

Интересно, что барон Арденне с женой поехали в Москву, захватив великолепный рояль, эсэсовскую парадную униформу и картину в полный рост от личного художника фюрера, на которой тот вручает ему дубовые листья к Рыцарскому Кресту – высшей награде рейха.

Уехал он не один, а с более чем 200 выдающимися физиками и радиоинженерами. Среди них:

создатель урановой металлургии – Николаус Риль (Nikolaus Riehl),

будущий лауреат Нобелевской премии – Густав Герц (Gustav Hertz),

будущий президент Академии наук ГДР – Макс Фольмер (Max Volmer),

разработчик газовой центрифуги для разделения урана – Макс Штеенбек (Max Steenbeck).

То есть, лучшие умы Германии уехали в Москву. Туда, где была расстреляна и сгноена в лагерях профессура университетов и срок давали просто за просто так.

Вывезли также немецкие электротрансформаторы (не пропадать же добру). Уехали документация и реактивы, запасы пленки, бумага для самописцев и фоторегистраторов, магнитофоны для телеметрии и оптика. То, что сталинская тоталитарная страна вообще не выпускала, а некоторые позиции не может по качеству освоить до сих пор. Рабоче-крестьянские мародеры вытащили лучшие станки и вывезли новенькие заводы из всех подконтрольных им стран. Так, под Веной в Австрии был полностью демонтирован новый радиоламповый завод, вакуумные печи которого были особенно ценными. Австрийцы научились откачивать воздух ртутными вакуумными насосами, позволяющими получать вакуум с разрежением до 10 ˉˡ³ мм. ртутного столбика. Для отсталой России это было недостижимо. И остается недостижимым до сих пор.

В Москве быстро строится особое поселение. Вполне комфортное, где господин Арденне живет в двухэтажном особняке.

Немцы привезли отработанные схемы промышленного атомного реактора

Каждому немецкому физику было предоставлено по 5–6 советских инженеров – учеников, обязательно немецкоязычных. Фон Арденне никого не боялся, по праздникам разгуливал по поселению в немецкой форме со всеми наградами.

От НКВД приставили Игоря Курчатова, которого не следует путать с физиком Борисом Курчатовым. Если в Академии наук было совещание Ландау, Капицы (будущих академиков СССР) и других и упоминалась фамилия Курчатова, то это был Борис. А если совещание проводили Лаврентий Павлович Берия с Иосифом Виссарионовичем Сталиным – это был Игорь.

Чекист превратился в великого физика

Параллельно в промышленном реакторе объекта "Челябинск-40" был получен плутоний первой советской атомной бомбы. А после ее успешного испытания немец доктор Николас Риль почему-то стал Героем социалистического труда.

Тогда настал черед массового производства боеголовок и промышленных объемов радиоактивного урана.

Сейчас ясна и дерзость, с которой Сталин обращался на Потсдамской конференции в 1945 году. Он знал, что немецкая бомба и немецкий уран уже в его руках.



Испытательный ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне / фото dpa

Кроме того, стало известно, что японцы получали от немцев уран в ящиках, перевозимых на подлодках.

Затем Арденне был переведен в Сухуми, где на берегу бухты был построен новый научный центр.

Барон фон Арденне стал научным управляющим Сухумского физико-технического института. Большую роль в его работе сыграл также австрийский учёный, радиотехник доктор Фриц. За эту работу барон получил вторую Сталинскую премию 1953 года и в 1955 году ему разрешили вернуться, но в ГДР.

В конце войны в 1945 году у Германии уже были реактивные двигатели и серийные реактивные самолеты, первые зенитные ракеты, первые ракеты класса "воздух – воздух", существовала атомная промышленность, были инфракрасные танковые прицелы, радиолокационные станции и станции селекции помех, отличные пеленги.



Были авиационные прицелы и навигационные приборы подлодок и 1.5-вольтовые радиолампы размером с ноготь мизинца, крылатые и баллистические ракеты. Все это и много других разработок, документации и интеллекта живых ученых достались Сталину.

В 1980-х, когда все немецкие ученые умерли, закончились и все хоть какие-нибудь достижения "совка". В этой стране никогда не умели создавать свое. А вот уничтожать и воровать чужое получалось отлично.