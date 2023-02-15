Публіцист Юрій Мариняк на платформі IQ нагадав важливу та призабуту історію, звідки ж у Союзу, зруйнованого війною, з неефективною системою управління, з'явилися гроші, люди та можливості для розробок у такій високотехнологічній сфері?

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Атомну бомбу СРСР подарував улюблений фізик Гітлера – Манфред фон Арденне

Це Ігор Курчатов (як каже роспропоганда) такий розумний, що самотужки з групою молодих інженерів створив від "а" до "я" атомну бомбу?

Якщо ви зайдете у Google і наберете прізвище штандартенфюрера СС, кавалера Лицарського Хреста, барона Манфреда фон Арденне, то можете здивовано дізнатися, що він лауреат двох Сталінських премій 1947 та 1953 років. Як так сталось?

Талановитий фізик. Один із піонерів телебачення. Національні премії НДР за 1958 та 1965 роки. Може за розробки в галузі телерадіомовлення? Радянські джерела зберігають мовчанку. Насправді це саме Арденне, а не Курчатов, створив атомну бомбу і фактично подарував Союзу роль великої держави.

Фон Арденне мав свою приватну лабораторію під Берліном, яку щедро фінансували під німецький ядерний проєкт. Саме Манфред фон Арденне розробив метод газодифузійної очистки ізотопів урану та його поділу в центрифузі.



Фон Арденне в 1933 році / фото з архівів

Його лабораторію охороняв цілий полк СС. Бетонні укріплення, навчені солдати - СРСР треба було покласти три дивізії на штурм об'єкту, та й то без шансів захопити документацію та непошкоджене обладнання. Тим більше не було шансів спіймати фізиків, які могли в одну мить розбігтися і залягти на дно в західній зоні окупації.



І раптом диво – есесівці покірно склали зброю, весь науковий склад лабораторії виявив бажання співпрацювати саме з росіянами. Вся апаратура та уранова центрифуга в робочому стані з усією документацією та реактивами опинилися в руках радянських спецслужб.

На додаток – 15 тонн металевого урану німецької якості очищення, що в ті часи було справжнім скарбом.

Цікаво, що барон Арденне з дружиною поїхали до Москви, захопивши чудовий рояль, есесівську парадну уніформу та картину в повний зріст від особистого художника фюрера, на якій той вручає йому дубове листя до Лицарського Хреста – найвищу нагороду рейху.

Поїхав він не один, а з понад 200 найвидатнішими фізиками та радіоінженерами. Серед них:

творець уранової металургії – Ніколаус Ріль (Nikolaus Riehl),

майбутній лауреат Нобелівської премії – Ґустав Герц (Gustav Hertz),

майбутній президент Академії Наук НДР – Макс Фольмер (Max Volmer),

розробник газової центрифуги для поділу урану – Макс Штеенбек (Max Steenbeck).

Тобто, кращі уми Німеччини виїхали до Москви. Туди, де була розстріляна і згноєна в таборах професура університетів і термін давали просто за просто так.

Вивезли також німецькі електротрансформатори (не пропадати ж добру). Поїхали документація та реактиви, запаси плівки, папір для самописців та фотореєстраторів, магнітофони для телеметрії та оптика. Те, що сталінська тоталітарна країна взагалі не випускала, а деякі позиції не може за якістю освоїти й досі. Робітничо-селянські мародери витягли найкращі верстати і вивезли новенькі заводи з усіх підконтрольних їм країн. Так, під Віднем в Австрії, було повністю демонтовано новий радіоламповий завод, вакуумні печі якого були особливо цінними. Австрійці навчилися відкачувати повітря ртутними вакуумними насосами, які дозволяли отримувати вакуум із розрідженням до 10 ˉ ˡ³ мм. ртутного стовпчика. Для відсталої Росії це було недосяжно. І залишається недосяжним і досі.

У Москві швиденько будується особливе поселення. Цілком комфортне, де пан Арденне живе у двоповерховому особняку.

Німці привезли відпрацьовані схеми промислового атомного реактора

Кожному німецькому фізику надали по 5 – 6 радянських інженерів – учнів, обов’язково німецькомовних. Фон Арденне нікого не боявся, у свята розгулював по поселенню в німецькій формі з усіма нагородами.

Від НКВС приставили Ігоря Курчатова, якого не треба плутати з фізиком Борисом Курчатовим. Якщо в Академії Наук була нарада Ландау, Капіци (майбутніх академіків СРСР) та інших і згадувалося прізвище Курчатова, то це був Борис. А якщо нараду проводили Лаврентій Павлович Берія з Йосипом Віссаріоновичем Сталіним – то це був Ігор.

Чекіст перетворився на великого фізика

Паралельно у промисловому реакторі об'єкта "Челябінськ-40" було отримано плутоній для першої радянської атомної бомби. А після її успішного випробування німець доктор Ніколас Ріль чомусь став Героєм соціалістичної праці.

Тоді настала черга масового виробництва боєголовок та промислових обсягів радіоактивного урану.

Зараз зрозуміла та зухвалість, з якою Сталін поводився на Потсдамській конференції в 1945 році. Він знав, що німецька бомба і німецький уран уже в його руках.



Випробувальний ядерний вибух на Семипалатинському полігоні / фото dpa

Крім того, стало відомо, що японці отримували від німців уран у ящиках, що перевозилися на підводних човнах.

Потім Арденне перекинули в Сухумі, де на березі бухти було збудовано новий науковий центр.

Барон фон Арденне став науковим керівником Сухумського фізико-технічного інституту. Велику роль в його роботі відіграв також австрійський вчений, радіотехнік доктор Фріц. За цю роботу барон отримав другу Сталінську премію 1953 і в 1955 йому дозволили повернутися, але в НДР.

Наприкінці війни в 1945 році у Німеччини вже були реактивні двигуни та серійні реактивні літаки, перші зенітні ракети, перші ракети класу "повітря – повітря", існувала атомна промисловість, були інфрачервоні танкові приціли, радіолокаційні станції та станції селекції перешкод, чудові пеленгатори.



Були авіаційні приціли та навігаційні прилади підводних човнів та 1.5-вольтові радіолампи розміром з ніготь мізинця, крилаті та балістичні ракети. Все це і чимало інших розробок, документації та інтелекту живих вчених дісталися Сталіну.

У 1980-х, коли всі німецькі вчені померли, закінчилися і всі хоч якісь досягнення "совка". У цій країні ніколи не вміли створювати свого. А от знищувати та красти чуже виходило чудово.