Кличко попытался узнать у журналистов, какой источник сообщил о встрече. Если источника нет, то и информация является слухами, которые комментировать не стоит.

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Кличко сказал, что слухи не будет комментировать

Откуда вы это взяли, что у меня была встреча с Зеленским? Это слухи, а слухи я не комментирую. Если вы мне не называете официальные источники, которые об этом говорят, то я не смогу ответить,

– сказал городской глава Киева.

Кличко напомнил, что со времени встречи прошел уже месяц, поэтому он не помнит, с кем говорил. Поэтому вся информация о переговорах является лишь предположением. Однако мэр подчеркнул, что с президентом он не встречался.

Также мэр Киева ответил, будет ли встречать Петра Порошенко, который прилетает 17 января. Кличко заверил, что в это время будет находиться на рабочем месте.

Что известно об информации о встрече Зеленского и Кличко:

О разговоре президента и мэра Киева в начале января сообщили телеграм-каналы.

Вероятно, что встреча состоялась 17 декабря – накануне открытия елки перед ОП.

Зеленский и Кличко якобы обсудили и вопрос о законопроекте "О столице".

Также, пишут СМИ, Зеленский, мол, просил Кличко не баллотироваться на выборах президента, а тот отшучивался.

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