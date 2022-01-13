Кличко спробував дізнатись у журналістів, яке джерело повідомило про зустріч. Якщо джерела немає, то й інформація є чутками, які коментувати не варто.

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Кличко сказав, що чутки не коментуватиме

Звідки ви це взяли, що у мене була зустріч з Зеленським? Це чутки, а чутки я не коментую. Якщо ви мені не називаєте офіційні джерела, які про це кажуть, то я не зможу відповісти,

– сказав міський голова Києва.

Кличко нагадав, що з часу зустрічі пройшов вже місяць, отож він не пам'ятає, з ким говорив. Тому вся інформація про перемовини є лише припущенням. Проте мер наголосив, що з президентом він не зустрічався.

Також мер Києва відповів, чи буде зустрічати Петра Порошенка, який прилітає 17 січня. Кличко запевнив, що в цей час перебуватиме на робочому місці.

Що відомо про інформацію про зустріч Зеленського та Кличка:

Про розмову президента та мера Києва на початку січня повідомили телеграм-канали.

Ймовірно, що зустріч відбулась 17 грудня – напередодні відкриття ялинки перед ОП.

Зеленський та Кличко начебто обговорили й питання щодо законопроєкту "Про столицю".

Також, пишуть ЗМІ, Зеленський, мовляв, просив Кличка не балотуватись на виборах президента, а той віджартовувався.

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