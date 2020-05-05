Откуда эти цифры, – экс-заместитель Супрун прокомментировал увольнение 50 тысяч медиков

Владимир Зеленский заявил, что из-за медицинской реформы возможно увольнение примерно 50 тысяч медиков и закрытие почти 332 больниц в Украине. Экс-заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский отметил, что президент или в очередной раз ошибается, или сознательно манипулирует цифрами.

Такое мнение он высказал в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" и добавил, что такие заявления президента звучат часто.

Читайте также Увольнение сотен медиков и закрытие многих больниц: Зеленский обнародовал минусы медреформы

"Президент уже не впервые или ошибается, или сознательно манипулирует цифрами и фактами и подает информацию совершенно превратно. Те цифры, о которых говорит команда президента – непонятно откуда они взяты", – сказал Линчевский.

Он отметил, что относился к словам президента очень критично.

Это манипуляции, игра словами, что всех уволят,

– отметил экс-заместитель Супрун.

"Откуда взялись эти цифры? Это без всякой аргументации или объяснения", – добавил Александр Линчевский.

О каких словах Зеленского идет речь?Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое он обнародовал 4 мая 2020 года, заявил, что из-за нового механизма финансирования, который происходит в рамках медицинской реформы, может быть уволено примерно 50 тысяч медиков и закрыто почти 332 больницы в Украине.



Такое заявление вызвало настоящую бурю негодования в обществе.

Кроме того Зеленский добавил, что почти 1 тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.