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      Откуда эти цифры, – экс-заместитель Супрун прокомментировал увольнение 50 тысяч медиков

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      Александр Линчевский
      Александр Линчевский / nrcu.gov.ua

      Владимир Зеленский заявил, что из-за медицинской реформы возможно увольнение примерно 50 тысяч медиков и закрытие почти 332 больниц в Украине. Экс-заместитель Ульяны Супрун Александр Линчевский отметил, что президент или в очередной раз ошибается, или сознательно манипулирует цифрами.

      Такое мнение он высказал в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" и добавил, что такие заявления президента звучат часто.

      Читайте также Увольнение сотен медиков и закрытие многих больниц: Зеленский обнародовал минусы медреформы

      "Президент уже не впервые или ошибается, или сознательно манипулирует цифрами и фактами и подает информацию совершенно превратно. Те цифры, о которых говорит команда президента – непонятно откуда они взяты", – сказал Линчевский.

      Он отметил, что относился к словам президента очень критично.

      Это манипуляции, игра словами, что всех уволят,
      – отметил экс-заместитель Супрун.

      "Откуда взялись эти цифры? Это без всякой аргументации или объяснения", – добавил Александр Линчевский.

      О каких словах Зеленского идет речь?Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, которое он обнародовал 4 мая 2020 года, заявил, что из-за нового механизма финансирования, который происходит в рамках медицинской реформы, может быть уволено примерно 50 тысяч медиков и закрыто почти 332 больницы в Украине.

      Такое заявление вызвало настоящую бурю негодования в обществе.
      Кроме того Зеленский добавил, что почти 1 тысяча больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году.

      Автор: Артем Овдиенко, Татьяна Пасичник
      Теги: Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Реформы Больница Обращение Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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