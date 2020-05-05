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      Звідки ці цифри, – ексзаступник Супрун емоційно прокоментував звільнення 50 тисяч медиків

      -
      Олександр Лінчевський
      Олександр Лінчевський / nrcu.gov.ua

      Володимир Зеленський заявив, що через медичну реформу можливе звільнення приблизно 50 тисяч медиків і закриття майже 332 лікарень в Україні. Ексзаступник Уляни Супрун Олександр Лінчевський зазначив, що президент або вкотре помиляється, або свідомо маніпулює цифрами.

      Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" і додав, що такі заяви президента лунають часто.

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      "Президент вже не вперше або помиляється, або свідомо маніпулює цифрами й фактами та подає інформацію абсолютно перекручено. Ті цифри, про які говорить команда президента – незрозуміло звідки вони взяті", – сказав Лінчевський.

      Він наголосив, що ставився б до слів президента дуже критично.

      Це маніпуляції, грання словами, що їх всіх звільнять,
      – зазначив ексзаступник Супрун.

      "Звідки взялись ці цифри? Це без жодної аргументації чи пояснення", – додав Олександра Лінчевський.

      Про які слова Зеленського йдеться? Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке він оприлюднив 4 травня 2020 року, заявив, що через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може бути звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні.

      Така заява спричинила справжній шквал обурення у суспільстві.
      Крім того Зеленський додав, що майже 1 тисяча лікарень отримають значно менше грошей, ніж торік.

      Автор: Артем Овдієнко, Тетяна Пасічник
      Теги: Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Реформи Лікарня Звернення Зеленського Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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