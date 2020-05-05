Звідки ці цифри, – ексзаступник Супрун емоційно прокоментував звільнення 50 тисяч медиків

Володимир Зеленський заявив, що через медичну реформу можливе звільнення приблизно 50 тисяч медиків і закриття майже 332 лікарень в Україні. Ексзаступник Уляни Супрун Олександр Лінчевський зазначив, що президент або вкотре помиляється, або свідомо маніпулює цифрами.

Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" і додав, що такі заяви президента лунають часто.

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"Президент вже не вперше або помиляється, або свідомо маніпулює цифрами й фактами та подає інформацію абсолютно перекручено. Ті цифри, про які говорить команда президента – незрозуміло звідки вони взяті", – сказав Лінчевський.

Він наголосив, що ставився б до слів президента дуже критично.

Це маніпуляції, грання словами, що їх всіх звільнять,

– зазначив ексзаступник Супрун.

"Звідки взялись ці цифри? Це без жодної аргументації чи пояснення", – додав Олександра Лінчевський.

Про які слова Зеленського йдеться? Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, яке він оприлюднив 4 травня 2020 року, заявив, що через новий механізм фінансування, що відбувається у межах медичної реформи, може бути звільнено приблизно 50 тисяч медиків і закрито майже 332 лікарні в Україні.



Така заява спричинила справжній шквал обурення у суспільстві.

Крім того Зеленський додав, що майже 1 тисяча лікарень отримають значно менше грошей, ніж торік.