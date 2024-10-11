Автором петиции был нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Теперь ее должен рассмотреть президент.

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О чем говорится в петиции против отмены перевода часов

Гончаренко призвал Зеленского ветировать законопроект об исчислении времени, которым должны отменить перевод часов. Он считает, документ "недоработанным" и "вредным" для страны.

Однако, соответствующее принятое решение несет за собой значительные проблемы и неудобства прежде всего для граждан. Так, теперь согласно "нового времени" – рассвет летом будет наступать около 3 часов ночи, особенно ощутимо это будет на востоке страны. А сумерки соответственно около 20 вечера,

– говорится в тексте петиции.

Также нардеп отметил, что закон не будет полезным и в вопросе экономии электроэнергии, потому что увеличатся расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью.

Гончаренко добавил, что в таком случае разница между Украиной и Европой во время составит 2 часа, а это "существенно будет влиять на эффективность нашего сотрудничества с партнерами".

К слову, президента ветировать закон просила и Академия наук высшей школы. Ученые тоже аргументировали свою позицию тем, что отмена перевода часов увеличит расходы электроэнергии в вечерние часы весной, летом и осенью, что будет ощутимым в условиях отключений света. Между тем в утренние часы солнечный свет будет тратиться зря.

В академии также отметили, что во многих странах мира до сих пор переводят часы, а ВРУ приняла свое решение без выводов ученых.