Автором петиції був нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Тепер її повинен розглянути президент.

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Про що йдеться у петиції проти скасування переведення годинників

Гончаренко закликав Зеленського ветували законопроєкт про обчислення часу, яким мають скасувати переведення годинників. Він вважає, документ "недоопрацьованим" та "шкідливим" для країни.

Проте, відповідне ухвалене рішення несе за собою значні проблеми та незручності насамперед для громадян. Так, тепер згідно "нового часу" – світанок влітку наставатиме близько 3 години ночі, особливо відчутно це буде на сході країни. А сутенітиме відповідно близько 20 вечора,

– йдеться у тексті петиції.

Також нардеп зауважив, що закон не буде корисним й у питанні економії електроенергії, бо збільшаться витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени.

Гончаренко додав, що у такому випадку різниця між Україною та Європою у час становитиме 2 години, а це "суттєво впливатиме на ефективність нашої співпраці з партнерами".

До слова, президента ветувати закон просила й Академія наук вищої школи. Науковці теж аргументували свою позицію тим, що скасування переведення годинників збільшить витрати електроенергії у вечірні години навесні, влітку та восени, що буде відчутним в умовах відключень світла. Тим часом у ранкові години сонячне світло витрачатиметься дарма.

В академії також зауважили, що в багатьох країнах світу досі переводять годинники, а ВРУ ухвалила своє рішення без висновків науковців.