Отмена НДС, добровольный налог для ФЛП: Зеленский рассказал о налоговой реформе

Из-за войны, которую развязала против нас Россия, страдает и экономический сектор нашего государства. Из-за этого Кабинет Министров согласовал решение для его поддержания, поэтому в Украине будет проведена налоговая реформа.

В первую очередь эти меры направлены на то, чтобы поддержать экономический сектор на тех территориях, где может работать бизнес и торговля. Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Что предусматривает налоговая реформа

НДС и налог на прибыль, которые Кабмин отменил. Вместо этого нужно будет платить ставку 2% от оборота. Также реформа предусматривает упрощенный учет.

Кроме того, изменения коснутся и малого бизнеса – ФЛП 1-й и 2-й групп. Для них уплата единого налога. То есть, если предприниматели имеют возможность уплатить налоги – то должны это сделать. Однако, если средств не хватает, то налог можно не платить.

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