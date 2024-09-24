Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что Вашингтону изрядно необходима победа Украины над Россией.

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"Путин окажется в невыносимом положении"

"Условно в пятницу выходит Байден и говорит, мол, "ладно, уговорили меня, снимаю все ограничения". Представьте, какое поражение потерпит Путин", – сказал Пионтковский.

Диктатор постоянно подчеркивает: если будет принято решение о снятии ограничений на применение западного оружия по России, это будет означать, что НАТО будет находиться "в состоянии войны" с Москвой.

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Кремль отошел от ядерных пугалок, поэтому в случае предоставления разрешения может начать наносить удары конвенционным оружием, сбивать американские спутники, бить по румынским аэродромам, где начинают дислоцироваться F-16 с натовскими пилотами. Однако не будет делать этого.

Путин окажется в невыносимом положении. Он не сможет нанести удар, потому что против него автоматически встанут 6 тысяч самолетов F-16, около тысяч F-35, также французские Mirage, шведские Gripen, британские Typhoon. А если не нанесет удар, это будет означать, что он потерпел поражение,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

В российский пропагандистских пабликах уже истерика из-за того, что Россия должным образом не может ответить НАТО. Поэтому можно представить масштаб возмущения, который будет после отмены ограничений. Поэтому, одним решением Байден может выиграть войну.