Укрзализныця останавливает часть поездов в конце марта: какие рейсы будут отменены

Однако, эти изменения временные и маршруты возобновятся со временем. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Какие маршруты претерпят изменения?

В Украине в конце марта ряд пригородных поездов временно не будет курсировать из-за плановой технической "профилактики" и ремонта подвижного состава. Ограничения будут действовать в разные дни в зависимости от направлений.

В частности, такие маршруты претерпят изменения:

28 марта отменяются поезда №6242 сообщением Гребенка – Бахмач и №6934/6548 Бахмач – Ромны – Ромодан.

29 марта не будут курсировать рейсы №6541/6542 Ромодан – Ромны – Ромодан, №6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский, а также №6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка.

30 марта временно отменяется поезд №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск. В то же время для пассажиров предусмотрен альтернативный рейс №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.

Кроме того, в период с 31 марта по 3 апреля не будет курсировать поезд №6277/6270 Тернополь – Чертков – Тернополь. Из Тернополя рейсы отменены 31 марта и 1–2 апреля, а из Черткова – 1 – 3 апреля.

В "Укрзализныце" отмечают, что такие работы проводятся в соответствии с графиками сервисного обслуживания для обеспечения безопасности перевозок. Пассажиров призывают учитывать эти изменения и заранее планировать свои путешествия.

