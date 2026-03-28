Укрзализныця останавливает часть поездов в конце марта: какие рейсы будут отменены
- В Украине в конце марта временно отменят ряд пригородных поездов из-за плановых ремонтов, в частности рейсы на маршрутах Гребенка – Бахмач, Бахмач – Ромны – Ромодан, и другие.
- Укрзализныця подчеркивает важность этих изменений для безопасности перевозок и призывает пассажиров проверять расписание и планировать путешествия заранее.
В Украине в конце марта часть пригородных поездов временно отменят из-за плановых ремонтов подвижного состава. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и учитывать изменения при планировании поездок.
Однако, эти изменения временные и маршруты возобновятся со временем. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Какие маршруты претерпят изменения?
В Украине в конце марта ряд пригородных поездов временно не будет курсировать из-за плановой технической "профилактики" и ремонта подвижного состава. Ограничения будут действовать в разные дни в зависимости от направлений.
В частности, такие маршруты претерпят изменения:
- 28 марта отменяются поезда №6242 сообщением Гребенка – Бахмач и №6934/6548 Бахмач – Ромны – Ромодан.
- 29 марта не будут курсировать рейсы №6541/6542 Ромодан – Ромны – Ромодан, №6543/6931 Ромодан – Ромны – Бахмач-Пассажирский, а также №6245 Бахмач-Пассажирский – Гребенка.
- 30 марта временно отменяется поезд №6404/6403 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск. В то же время для пассажиров предусмотрен альтернативный рейс №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.
Кроме того, в период с 31 марта по 3 апреля не будет курсировать поезд №6277/6270 Тернополь – Чертков – Тернополь. Из Тернополя рейсы отменены 31 марта и 1–2 апреля, а из Черткова – 1 – 3 апреля.
В "Укрзализныце" отмечают, что такие работы проводятся в соответствии с графиками сервисного обслуживания для обеспечения безопасности перевозок. Пассажиров призывают учитывать эти изменения и заранее планировать свои путешествия.
Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров: что нужно знать?
Укрзализныця ужесточила правила безопасности из-за роста угроз для железнодорожной инфраструктуры. Десятки специалистов работают круглосуточно, отслеживая угрозы для каждого рейса в режиме реального времени.
После сигнала проводника об опасности пассажирам следует немедленно подготовиться к возможной эвакуации – взять документы, телефон и оставаться на местах. Особенно важно заранее сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, чтобы эвакуация прошла быстро и безопасно.
После остановки поезда выходить нужно организованно, без паники, не беря большие вещи и помогая другим. Пассажирам категорически запрещено создавать давку, прыгать на пути или игнорировать возможную опасность от встречных поездов.
После выхода из вагона следует отойти на безопасное расстояние, не скапливаться возле состава и выполнять все указания персонала. Возвращение в поезд разрешается только после официального сигнала о завершении опасности.