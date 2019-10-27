Отмена авиасообщения с Россией: в Грузии подсчитали ущерб
Грузия потеряла 350 миллионов долларов из-за прерванного авиасообщения с Россией. Количество российских туристов в стране сократилось почти на 20%.
О таком вреде для грузинского бюджета рассказал премьер-министр страны Георгий Гахар, передает "Грузия. Онлайн".
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Когда в июле россияне отменили рейсы, – август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – в течение этих пяти месяцев бюджет страны потерял 350 миллионов долларов. Сегодня доход Грузии от туризма превышает 2 миллиарда долларов. Это реальные деньги,
– подчеркнул он.
Кроме того, МВД Грузии приводит статистику: в августе страну посетили 252,8 тысячи граждан России. Это на 6% меньше в сравнении с данными за аналогичный период в 2018 году. В то же время, в сентябре число российских путешественников сократилось еще больше – на 18%.
Почему Россия прекратила авиасообщение с Грузией?
- В июне в Грузии начались массовые волны протеста. Дело в том, что людей возмутило поведение российских политиков.
- Так, депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергей Гаврилов сел в парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке.
- Активисты требовали от россиян извинений, впоследствии – отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.
- В ответ на антироссийские настроения грузин глава Кремля Владимир Путин запретил российским самолетам совершать рейсы в Грузию. Запрет также касается рейсов грузинских самолетов в Россию.