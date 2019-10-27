Отмена авиасообщения с Россией: в Грузии подсчитали ущерб

Грузия потеряла 350 миллионов долларов из-за прерванного авиасообщения с Россией. Количество российских туристов в стране сократилось почти на 20%.

О таком вреде для грузинского бюджета рассказал премьер-министр страны Георгий Гахар, передает "Грузия. Онлайн".

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Когда в июле россияне отменили рейсы, – август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – в течение этих пяти месяцев бюджет страны потерял 350 миллионов долларов. Сегодня доход Грузии от туризма превышает 2 миллиарда долларов. Это реальные деньги,

– подчеркнул он.

Кроме того, МВД Грузии приводит статистику: в августе страну посетили 252,8 тысячи граждан России. Это на 6% меньше в сравнении с данными за аналогичный период в 2018 году. В то же время, в сентябре число российских путешественников сократилось еще больше – на 18%.

Почему Россия прекратила авиасообщение с Грузией?