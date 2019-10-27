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      Скасування авіасполучення з Росією: у Грузії підрахували шкоду

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      Скільки втратила Грузія через скасування авіасполучення з Росією
      Скільки втратила Грузія через скасування авіасполучення з Росією / Ілюстративне фото

      Грузія втратила 350 мільйонів доларів через перерване авіасполучення з Росією. Кількість російських туристів у країні скоротився майже на 20%.

      Про таку шкоду для грузинського бюджету розповів прем’єр-міністр країни Георгій Гахар, передає "Грузія. Онлайн".

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      Коли в липні росіяни скасували рейси, – серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень – протягом цих п'яти місяців бюджет країни втратив 350 мільйонів доларів. Сьогодні дохід Грузії від туризму перевищує 2 мільярди доларів. Це реальні гроші,
      – наголосив він.

      Окрім того, МВС Грузії наводить статистику: в серпні країну відвідали 252,8 тисячі громадян Росії. Це на 6% менше в порівнянні з даними за аналогічний період у 2018 році. Водночас, у вересні число російських мандрівників скоротилося ще більше – на 18%.

      Чому Росія припинила авіасполучення із Грузією?

      • У червні в Грузії розпочались масові хвилі протесту. Річ у тім, що людей обурила поведінка російських політиків.
      • Так, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергій Гаврилов сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.
      • Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.
      • У відповідь на антиросійські настрої грузинів очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії.
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      сьогодні
      3969
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики авіація Новини Грузії Новини Росії
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