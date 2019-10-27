Скасування авіасполучення з Росією: у Грузії підрахували шкоду
Грузія втратила 350 мільйонів доларів через перерване авіасполучення з Росією. Кількість російських туристів у країні скоротився майже на 20%.
Про таку шкоду для грузинського бюджету розповів прем’єр-міністр країни Георгій Гахар, передає "Грузія. Онлайн".
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Коли в липні росіяни скасували рейси, – серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень – протягом цих п'яти місяців бюджет країни втратив 350 мільйонів доларів. Сьогодні дохід Грузії від туризму перевищує 2 мільярди доларів. Це реальні гроші,
– наголосив він.
Окрім того, МВС Грузії наводить статистику: в серпні країну відвідали 252,8 тисячі громадян Росії. Це на 6% менше в порівнянні з даними за аналогічний період у 2018 році. Водночас, у вересні число російських мандрівників скоротилося ще більше – на 18%.
Чому Росія припинила авіасполучення із Грузією?
- У червні в Грузії розпочались масові хвилі протесту. Річ у тім, що людей обурила поведінка російських політиків.
- Так, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергій Гаврилов сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.
- Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.
- У відповідь на антиросійські настрої грузинів очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії.