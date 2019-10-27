Скасування авіасполучення з Росією: у Грузії підрахували шкоду

Грузія втратила 350 мільйонів доларів через перерване авіасполучення з Росією. Кількість російських туристів у країні скоротився майже на 20%.

Про таку шкоду для грузинського бюджету розповів прем’єр-міністр країни Георгій Гахар, передає "Грузія. Онлайн".

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Коли в липні росіяни скасували рейси, – серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень – протягом цих п'яти місяців бюджет країни втратив 350 мільйонів доларів. Сьогодні дохід Грузії від туризму перевищує 2 мільярди доларів. Це реальні гроші,

– наголосив він.

Окрім того, МВС Грузії наводить статистику: в серпні країну відвідали 252,8 тисячі громадян Росії. Це на 6% менше в порівнянні з даними за аналогічний період у 2018 році. Водночас, у вересні число російських мандрівників скоротилося ще більше – на 18%.

Чому Росія припинила авіасполучення із Грузією?