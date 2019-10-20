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      З листівками "окупант" та антиросійськими гаслами: у Грузії ефектно зустріли московських акторів

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      У Грузії з антиросійськими гаслами зустріли московських акторів
      У Грузії з антиросійськими гаслами зустріли московських акторів / 1tv.ge

      У місті Кутаїсі в Грузії місцеві жителі влаштували акцію протесту через гастролі московського театру "Біля Нікітських воріт". Активісти роздавали глядачам листівки з написом "Росія – окупант" і розклеювали аналогічні стікери.

      Як повідомляє грузинський "Перший канал", біля будівлі зібрався натовп протестувальників, які вигукували антиросійські гасла.

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      Вони показали адміністрації театру і російським акторам червоні картки і заявили, що для них візит московського театру є неприйнятний, адже в цей час в селі Атоці Росія викрадає грузинську землю.

      Російська окупація, яка триває сьогодні, є неприйнятною. На цьому тлі ми вважаємо неправильним візит московського театру. Тому ми нагадали глядачам, що Росія окупувала 20% нашої території, – сказала актриса Інга Какіашвілі.

      До того, 19 жовтня, близько двох десятків людей організували акцію протесту під будівлею театру через приїзд російських акторів.

      Зазначимо, що показ вистави московського театру на тлі протестної акції все ж відбувся. Режисер театру "Біля Нікітських воріт" Марк Розовський пояснив, що у виставі "Мій онук Веніамін", поставленому за твором російської письменниці, номінанта Нобелівської премії Людмили Улицької, "людяність перемагає ненависть".

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      20 жовтня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Протести Новини Грузії
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