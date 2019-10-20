З листівками "окупант" та антиросійськими гаслами: у Грузії ефектно зустріли московських акторів

У місті Кутаїсі в Грузії місцеві жителі влаштували акцію протесту через гастролі московського театру "Біля Нікітських воріт". Активісти роздавали глядачам листівки з написом "Росія – окупант" і розклеювали аналогічні стікери.

Як повідомляє грузинський "Перший канал", біля будівлі зібрався натовп протестувальників, які вигукували антиросійські гасла.

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Вони показали адміністрації театру і російським акторам червоні картки і заявили, що для них візит московського театру є неприйнятний, адже в цей час в селі Атоці Росія викрадає грузинську землю.

Російська окупація, яка триває сьогодні, є неприйнятною. На цьому тлі ми вважаємо неправильним візит московського театру. Тому ми нагадали глядачам, що Росія окупувала 20% нашої території, – сказала актриса Інга Какіашвілі.

До того, 19 жовтня, близько двох десятків людей організували акцію протесту під будівлею театру через приїзд російських акторів.

В Грузии протестовали против спектакля московского театра



Около двух десятков человек организовали акцию протеста в Кутаиси у здания театра имени Месхишвили вечером в субботу, 19 октября. Они выступили против проведения спектакля московского театра «У Никитских ворот». pic.twitter.com/AJf4OniTie — ГлавТвит (@GlavTW) 20 жовтня 2019 р.

Зазначимо, що показ вистави московського театру на тлі протестної акції все ж відбувся. Режисер театру "Біля Нікітських воріт" Марк Розовський пояснив, що у виставі "Мій онук Веніамін", поставленому за твором російської письменниці, номінанта Нобелівської премії Людмили Улицької, "людяність перемагає ненависть".