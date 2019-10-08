Росіяни знову хочуть літати у Грузію: що кажуть грузини

У російській Держдумі заявили, що хочуть відновити авіаційне сполучення з Грузією вже найближчим часом. В об'єднанні аеропортів Грузії зазначили, що це можливо зробити у найближчі пів року. Водночас у грузинському уряді застерегли: країна не збирається субсидіювати авіасполучення з Росією.

Про можливе відновлення авіаційного сполучення між Грузією та Росією повідомляє видання "Грузія Online".

Цікаво: Грузія без росіян: як змінилося життя грузинів після протестів

Що про відновлення авіасполучення кажуть у Росії

Голова комітету Державної Думи Росії з питань СНД Леонід Калашніков заявив, що авіасполучення країни з Грузією може бути відновлене вже найближчим часом.

Про це він заявив після своєї зустрічі з представниками опозиційної грузинської партії "Альянс патріотів Грузії".

Конкретних термінів я вам зараз не назву. Втім, я думаю, що ми можемо на це розраховувати вже найближчим часом,

– сказав Калашніков.

Про бажання відновити авіасполучення з Грузією говорив і глава російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, "грузинські провокації проти Росії видалися шкідливими для самої держави".

Що про авіасполучення з агресором думають у Грузії

Керівник об'єднання аеропортів Грузії Георгій Чоговадзе розповів, що відновлення авіасполучення з Росією можливе вже у найближчі 6 місяців.

"Скорочення рейсів з Росією, звичайно, завдало нам великої шкоди, проте ми налаштовані оптимістично, оскільки натомість збільшуються рейси у бік ЄС. Зараз у нас немає уточненої інформації, однак, як видно, протягом найближчих шести місяців відбудеться відновлення авіарейсів з Росією", – сказав Чоговадзе.

Це варто побачити: Грузія вабить туристів старовинними містами у скелях: мальовничі фото та відео

Зокрема, у Грузії розраховують на збільшення пасажиропотоку через аеропорт Кутаїсі до країн Євросоюзу. У тому числі мовиться і про збільшення пасажирів з сусідніх країн, які використовуватимуть Кутаїсі на шляху до ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що держава не має жодного наміру субсидіювати авіасполучення з Росією. За його словами, раніше субсидіювалися польоти з аеропорту Кутаїсі, але сьогодні звідти здійснюється близько 50 прямих рейсів до європейських міст.

Форми сусбидіювання для Грузії повинні бути більш цікавими у комерційному плані та прийнятні для розвитку туризму,

– пояснив Гахарія.

Як скасування авіасполучення вплинуло на Грузію та Росію

Національна адміністрація туризму Грузії стверджує, що держава практично не відчула російських авіаційних санкцій. Мовляв, за три місяці відсутності авіасполучення кількість туристів була на майже 150 тисяч осіб більшою, ніж за аналогічний період минулого року, коли не було жодних обмежень.

Цікаво: Між Росією та Грузією заборонили пряме авіасполучення: реакція росіян

Така позитивна тенденція має під собою одразу дві причини:

росіяни, попри обмеження, літали у Грузію, але транзитом через інші країни;

суттєво збільшилась кількість туристів з України, Ізраїлю, Саудівської Аравії та Казахстану.

Натомість російська влада лише змусила своїх громадян порушувати власні заборони. Так росіяни все одно літали до Грузії, але для цього використовували транзитні держави. Найчастіше такою країною був Азербайджан, з якого туристи найчастіше навідувалися до Грузії.

Чому між Грузією та Росією відсутнє авіасполучення?Увечері, 20 червня, у Грузії розпочались масові хвилі протесту. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії Сергій Гаврилов сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.



Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.



У відповідь на антиросійські настрої грузинів очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським літакам здійснювати рейси до Грузії. Заборона також стосується рейсів грузинських літаків до Росії.