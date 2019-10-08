Россияне снова хотят летать в Грузию: что говорят грузины

В российской Госдуме заявили, что хотят возобновить авиационное сообщение с Грузией уже в ближайшее время. В объединении аэропортов Грузии отметили, что это возможно сделать в ближайшие пол года. В то же время в грузинском правительстве предупредили: страна не собирается субсидировать авиасообщение с Россией.

О возможном возобновлении авиационного сообщения между Грузией и Россией, сообщает издание "Грузия Online".

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Что о возобновлении авиасообщения говорят в России

Глава комитета Государственной Думы России по вопросам СНГ Леонид Калашников заявил, что авиасообщение страны с Грузией может быть восстановлено уже в ближайшее время.

Об этом он заявил после своей встречи с представителями оппозиционной грузинской партии "Альянс патриотов Грузии".

Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Впрочем, я думаю, что мы можем на это рассчитывать уже в ближайшее время,

– сказал Калашников.

О желании восстановить авиасообщение с Грузией говорил и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, "грузинские провокации против России оказались вредными для самого государства".

Что об авиасообщении с агрессором думают в Грузии

Руководитель объединения аэропортов Грузии Георгий Чоговадзе рассказал, что восстановление авиасообщения с Россией возможно уже в ближайшие 6 месяцев.

"Сокращение рейсов с Россией, конечно, нанесло нам большой ущерб, однако мы настроены оптимистично, поскольку увеличиваются рейсы в сторону ЕС. Сейчас у нас нет уточненной информации, однако, как видно, в течение ближайших шести месяцев произойдет возобновление авиарейсов с Россией", – сказал Чоговадзе.

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В частности, в Грузии рассчитывают на увеличение пассажиропотока через аэропорт Кутаиси в страны Евросоюза. В том числе говорится и об увеличении пассажиров из соседних стран, которые будут использовать Кутаиси на пути к ЕС.

В то же время премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что государство не намерено субсидировать авиасообщение с Россией. По его словам, ранее субсидировались полеты из аэропорта Кутаиси, но сегодня оттуда осуществляется около 50 прямых рейсов в европейские города.

Формы сусбидирования для Грузии должны быть более интересными в коммерческом плане и приемлемые для развития туризма,

– пояснил Гахария.

Как отмена авиасообщения повлияла на Грузию и Россию

Национальная администрация туризма Грузии утверждает, что государство практически не почувствовало российских авиационных санкций. Мол, за три месяца отсутствия авиасообщения количество туристов было почти на 150 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда не было никаких ограничений.

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Такая положительная тенденция имеет под собой сразу две причины:

россияне, несмотря на ограничения, летали в Грузию, но транзитом через другие страны;

существенно увеличилось количество туристов из Украины, Израиля, Саудовской Аравии и Казахстана.

Зато российские власти только заставили своих граждан нарушать собственные запреты. Так, россияне все равно летали в Грузию, но для этого использовали транзитные государства. Чаще всего такой страной был Азербайджан, из которого туристы чаще всего наведывались в Грузию.

Почему между Грузией и Россией отсутствует авиасообщение?Вечером, 20 июня, в Грузии начались массовые волны протеста. Людей возмутило поведение российских политиков. В частности, депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии Сергей Гаврилов сел в парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке.



Активисты требовали от россиян извинений, впоследствии – отставки главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.



В ответ на антироссийские настроения грузин глава Кремля Владимир Путин запретил российским самолетам совершать рейсы в Грузию. Запрет также касается рейсов грузинских самолетов в Россию.