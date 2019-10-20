Листовками "оккупант" и антироссийскими лозунгами: в Грузии эффектно встретили московских актеро

В городе Кутаиси в Грузии местные жители устроили акцию протеста из-за гастролей московского театра "У Никитских ворот". Активисты раздавали зрителям листовки с надписью "Россия – оккупант" и расклеивали аналогичные стикеры.

Как сообщает грузинский "Первый канал", возле здания собралась толпа протестующих, которые выкрикивали антироссийские лозунги.

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Они показали администрации театра и российским актерам красные карточки и заявили, что для них визит московского театра неприемлем, ведь в это время в селе Атоци Россия похищает грузинскую землю.

Российская оккупация, которая продолжается сегодня, неприемлема. На этом фоне мы считаем неправильным визит московского театра. Поэтому мы напомнили зрителям, что Россия оккупировала 20% нашей территории,

– сказала актриса Инга Какиашвили.

До того, 19 октября, около двух десятков человек организовали акцию протеста под зданием театра из-за приезда российских актеров.

В Грузии протестовали против спектакля московского театра



Около двух десятков человек организовали акцию протеста в Кутаиси у здания театра имени Месхишвили вечером в субботу, 19 октября. Они выступили против проведения спектакля московского театра «У Никитских ворот». pic.twitter.com/AJf4OniTie — ГлавТвит (@GlavTW) 20 жовтня 2019 р.

Отметим, что показ спектакля московского театра на фоне акции протеста все же состоялся. Режиссер театра "У Никитских ворот" Марк Розовский объяснил, что в спектакле "Мой внук Вениамин", поставленном по произведению русской писательницы, номинанта Нобелевской премии Людмилы Улицкой, "человечность побеждает ненависть".