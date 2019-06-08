Отмена декларирования для активистов: послы стран G7 сделали совместное заявление

Послы стран "Большой семерки" поздравили Украину с решением отменить декларирование для активистов, отметив, что такие шаги укрепляют гражданское общество.

6 июня Конституционный суд Украины вынес постановление, согласно которому принуждение общественных активистов-антикоррупционеров подавать электронные декларации было признано неконституционным.

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"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", – отметили в сообщении.

Что известно о декларировании для антикоррупционеров?20 июля 2018 года в КС направили представление 65 нардепов относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов-антикоррупционеров.



Перед тем 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, отменяющие или переносящие срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность.



23 марта 2017 года Верховная Рада внесла изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции". Согласно ему, члены антикоррупционных общественных организаций были обязаны с 1 января 2018 года подавать электронные декларации.



Изменения в закон раскритиковали и в Украине, и в Евросоюзе.