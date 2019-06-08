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      Скасування декларування для активістів: посли країн G7 зробили спільну заяву

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      Дипломати країн G7 позитивно відреагували на рішення КСУ
      Дипломати країн G7 позитивно відреагували на рішення КСУ / cn.vnews.agency

      Посли країн "Великої сімки" привітали Україну щодо рішення скасувати декларування для активістів, зазначивши, що такі кроки зміцнюють громадянське суспільство.

      6 червня Конституційний суд України виніс ухвалу, згідно з якою примус громадських активістів-антикорупціонерів подавати електронні декларації було визнано неконституційним.

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      "Посли країн G7 вітають рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні", – зазначили у повідомленні.

      Що відомо про декларування для антикорупціонерів?20 липня 2018 року до КС скерували подання 65 нардепів щодо неконституційності електронного декларування для громадських активістів-антикорупціонерів.

      Перед тим 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які провадять антикорупційну діяльність.

      23 березня 2017 року Верховна Рада внесла зміни до статті 3 закону "Про запобігання корупції". Згідно з ним члени антикорупційних громадських організацій були зобов'язані з 1 січня 2018 року подавати електронні декларації.

      Зміни до закону розкритикували і в Україні, і в Євросоюзі.

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      Теги: Активісти Велика сімка е-декларування Конституційний суд Новини України Новини політики Корупція
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