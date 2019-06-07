Скандальний Семочко вимагав поновлення на своїй посаді в розвідці: що вирішив Верховний суд

Верховний суд України не розгляне позов екс-першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Той заявив про своє незаконне звільнення Петром Порошенком та вимагав поновлення на посаді. Однак суд відмовився навіть розглядати: мовляв, Семочко подав заяву надто пізно.

У Верховному суді відзначили, що для звернення у справах щодо звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк. Відповідна ухвала суду опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень (в ухвалі прізвище позивача не вказане, однак решта інформації дозволяє зробити однозначний висновок, про кого мовиться).

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"Ознайомившись з позовною заявою суд вважає, що її слід залишити без руху", – мовиться у висновку суду. Адже Сергій Семочко не дотримався встановленого законом терміну у 30 днів для подачі позову. Семочка звільнили з посади 12 квітня, а позовну заяву він подав аж 23 травня.



Ухвала Верховного суду щодо позову Сергія Семочка про поновлення на посаді

Навіть у такій ситуації позов Семочка ще могли розглядати, якби він звернувся до суду із заявою про подовження терміну подання позову. І при цьому вказав поважну причину, чому не вклався у визначений законодавством термін. Однак Семочко такого не робив, ще ж і надто – не надав до позовної заяви докази, на яких ґрунтуються позовні вимоги. Натомість вимагав, щоб суд сам запросив ці докази в Адміністрації Президента.

Примітно, що звільнений Петром Порошенком з посади перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду з вимогою скасувати указ президента про звільнення вже після інавгурації президента Володимира Зеленського.

Хто такий Сергій Семочко?Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки та екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.



У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.