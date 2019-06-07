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      Скандальный Семочко требовал восстановления на должности в разведке: что решил Верховный суд

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      Сергей Семочко не вернется в Службу внешней разведки
      Сергей Семочко не вернется в Службу внешней разведки / Screenshot из эфира телеканала ZIK

      Верховный суд Украины не рассмотрит иск экс-первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Тот заявил о своем незаконном увольнении Петром Порошенко и требовал восстановления в должности. Однако суд отказался даже рассматривать: мол, Семочко подал заявление слишком поздно.

      В Верховном суде отметили, что для обращения по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений (в постановлении фамилия истца не указана, однако остальная информация позволяет сделать однозначный вывод, о ком говорится).

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      "Ознакомившись с исковым заявлением суд считает, что его следует оставить без движения", – говорится в заключении суда. Ведь Сергей Семочко не придерживался установленного законом срока в 30 дней для подачи иска. Семочко уволили с должности 12 апреля, а исковое заявление он подал аж 23 мая.

      Суд
      Определение Верховного суда по иску Сергея Семочко о восстановлении в должности

      Даже в такой ситуации иск Семочко еще могли рассматривать, если бы он обратился в суд с заявлением о продлении срока подачи иска. И при этом указал уважительную причину, почему не уложился в определенный законодательством срок. Однако Семочко такого не делал, к тому же – не предоставил к исковому заявлению доказательства, на которых основаны исковые требования. Зато требовал, чтобы суд сам запросил эти доказательства у Администрации Президента.

      Примечательно, что уволенный Петром Порошенко с должности первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал в суд с требованием отменить указ президента об увольнении уже после инаугурации президента Владимира Зеленского.

      Кто такой Сергей Семочко?Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы и экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

      В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшая семья получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Коррупция Сергей Семочко
      Источник: 24 канал
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