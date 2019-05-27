Опальный Семочко просит отменить указ Порошенко о его увольнении из СБУ

Бывший первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал иск, по которому просит суд отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении и восстановиться в должности.

Иск получили в Кассационном административном суде 23 мая. Коллегию суддей уже назначили в составе судьи-докладчика Ирины Васильевой (председательствующая), Светланы Пасечник, Валентины Юрченко, Вячеслава Хохуляка и Николая Гусака, передает "Слово и Дело".

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Кто такой Сергей Семочко

Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Коротко о скандале вокруг Семочко

В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму.

Позже Семочко дал интервью и записал видеообращение относительно расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", где обвинил журналистов во лжи. В ответ расследователи тщательно проанализировали слова Семочко и опубликовали материал "Сколько раз солгал одиозный Семочко в скандальном интервью".

12 апреля 2019 года Петр Порошенко своим указом уволил Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки.

Видео расследования "Наши деньги" о Сергее Семочко: