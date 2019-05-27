16:29
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Опальный Семочко просит отменить указ Порошенко о его увольнении из СБУ

      190 Читати новину українською
      Сергей Семочко
      Сергей Семочко / Screenshot

      Бывший первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко подал иск, по которому просит суд отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении и восстановиться в должности.

      Иск получили в Кассационном административном суде 23 мая. Коллегию суддей уже назначили в составе судьи-докладчика Ирины Васильевой (председательствующая), Светланы Пасечник, Валентины Юрченко, Вячеслава Хохуляка и Николая Гусака, передает "Слово и Дело".

      Читайте также: Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук

      Кто такой Сергей Семочко

      Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

      Коротко о скандале вокруг Семочко

      В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму.

      Позже Семочко дал интервью и записал видеообращение относительно расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", где обвинил журналистов во лжи. В ответ расследователи тщательно проанализировали слова Семочко и опубликовали материал "Сколько раз солгал одиозный Семочко в скандальном интервью".

      12 апреля 2019 года Петр Порошенко своим указом уволил Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки.

      Видео расследования "Наши деньги" о Сергее Семочко:

      blog_ava
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня
      3896
      Теги: Новости Украины Судьи Коррупция Скандал СБУ Сергей Семочко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сегодня , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 59
      Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      сегодня , 15:55 Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      Світлана Попова 163
      Оставить нельзя продать: об украинских предприятиях-балластах и что с ними делать
      сегодня , 15:30 Оставить нельзя продать: об украинских предприятиях-балластах и что с ними делать
      Яніна Ткачук 81
      Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      сегодня , 15:15 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      Яніна Ткачук 14698
      Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      сегодня , 14:52 Борьба за губернатора Харьковщины: Аваков и Кернес не готовы выпускать область из своих рук
      237
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук