Опальний Семочко просить скасувати указ Порошенка про його звільнення з СБУ

Колишній перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав позов, за яким просить суд скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення та поновитись на посаді.

Позов отримали в Касаційному адміністративному суді 23 травня. Колегію судів вже призначили у складі судді-доповідачки Ірини Васильєвої (головуюча), Світлани Пасічник, Валентини Юрченко, В'ячеслава Хохуляка і Миколи Гусака, передає "Слово і Діло".

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Хто такий Сергій Семочко

Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Коротко про скандал навколо Семочка

У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування . Вони встановили, що Сергій Семочко – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України – володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

Пізніше Семочко дав інтерв'ю і записав відеозвернення щодо розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", де звинуватив журналістів у брехні. У відповідь розслідувачі ретельно проаналізували слова Семочка та опублікували матеріал "Скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю".

12 квітня 2019 року Петро Порошенко своїм указом звільнив Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки.

Відео розслідування "Наші гроші" про Сергія Семочка: