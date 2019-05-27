16:38
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Опальний Семочко просить скасувати указ Порошенка про його звільнення з СБУ

      980 Читать новость на русском
      Сергій Семочко
      Сергій Семочко / Screenshot

      Колишній перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав позов, за яким просить суд скасувати указ п'ятого президента України Петра Порошенка про його звільнення та поновитись на посаді.

      Позов отримали в Касаційному адміністративному суді 23 травня. Колегію судів вже призначили у складі судді-доповідачки Ірини Васильєвої (головуюча), Світлани Пасічник, Валентини Юрченко, В'ячеслава Хохуляка і Миколи Гусака, передає "Слово і Діло".

      Читайте також: Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук

      Хто такий Сергій Семочко

      Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

      Коротко про скандал навколо Семочка

      У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України – володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

      Пізніше Семочко дав інтерв'ю і записав відеозвернення щодо розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", де звинуватив журналістів у брехні. У відповідь розслідувачі ретельно проаналізували слова Семочка та опублікували матеріал "Скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю".

      12 квітня 2019 року Петро Порошенко своїм указом звільнив Семочка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки.

      Відео розслідування "Наші гроші" про Сергія Семочка:

      blog_ava
      У Зеленського назвали причини, чому хочуть переїхати з Банкової
      сьогодні
      9484
      Теги: Новини України Судді Сергій Семочко СБУ Скандал Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сьогодні , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 290
      Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      сьогодні , 15:50 Поява Зеленського на сцені "Ліги сміху": чому критикують і як може вплинути на імідж президента
      Світлана Попова 4949
      Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      сьогодні , 15:15 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
      Яніна Ткачук 10820
      Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      сьогодні , 15:01 Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласти і що з ними робити
      Яніна Ткачук 439
      Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук
      сьогодні , 14:44 Боротьба за губернатора Харківщини: Аваков і Кернес не готові випускати область зі своїх рук
      810
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук