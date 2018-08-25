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Отмена сообщения с Россией: Омелян отличился еще одной громкой инициативой

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Омелян хочет ограничить пропуск через автомобильные и пешие пункты на границе с Россией
Омелян хочет ограничить пропуск через автомобильные и пешие пункты на границе с Россией / Соцсети

Официальный Киев планирует усилить контроль за украинской-российской границей. Таким образом, людям или работающим на территории страны-агрессора, или желающим посетить ее, к примеру, с туристической целью, попасть туда будет весьма проблематично.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии ресурсу "Ліга.net".

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"Что касается прекращения сообщение с Россией, то логика очень проста. Во-первых, если вы забыли, я напомню: у нас идет война с РФ. Наши люди погибают на фронте. Таким образом, мы минимизируем риск террористических угроз. То же, что было с авиацией. Во-вторых, украинские граждане, находящиеся на территории РФ, постоянно находятся под угрозой ареста или любых манипуляций со стороны правоохранительных органов РФ. Это происходило не раз", – отметил чиновник.

По его словам, ежемесячно официальный Киев получает десятки фактов сообщений о том, что кого-то задержали или кто-то сидит в тюрьме.

Зато в государстве в достаточно большом количестве создаются новые рабочие места. В течение двух лет в Центральной и Западной Украине было открыто около 100 заводов. Во Львовской, Винницкой областях. К примеру, это компании автомобильной индустрии, которые занимаются изготовлением компонентов. Так, во Львовской области есть около 500 рабочих мест на каждом заводе. И в этих новых заводах существует проблема с кадрами, потому что их трудно найти. В любом случае, если человек решил работать за границей, это ее выбор. Гораздо безопаснее и лучше в плане денег работать в странах Европейского Союза, чем в России,
– подчеркивает Омелян.

В связи с вышеизложенной информацией, он делает вывод, что стоит усилить давление за украино-российской границей.

"Думаю, мы найдем решение. Это одно из условий комплекса мероприятий против РФ, с которой мы находимся в состоянии войны. После того, как это решение поддержит правительство, мы сможем прокомментировать каждое из них. Я тяжело представляю ситуацию, когда во время войны Советского Союза с Германией, ездили бы к родственникам туда. В общем, считаю, что в состоянии войны, ездить в страну-агрессор – недопустимо, даже на исторические места, где покоятся великие украинцы", – резюмировал глава Мининфраструктуры.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией. Глава ведомства Владимир Омелян подписал соответствующий документ. По его словам, это ответ Украине на действия агрессора, который препятствует судоходству в Азовском и Черном морях.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Отмена сообщения с Россией
Источник: 24 Канал
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