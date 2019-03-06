Отмена статьи о незаконном обогащении: как теперь наказать коррупционеров

Общественная активистка Анастасия Красносельская в программе "Что это было?" рассказала, что означает отмена статьи о незаконном обогащении и какие последствия это будет иметь для Украины.

Отмена нормы о незаконном обогащении

Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Так, 65 уголовных производств, которые расследует НАБУ, придется закрыть. Ибо все выявленные факты незаконного обогащения чиновников теперь стали законными.

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– Абсолютно все чиновники, которые декларировали яйца Фаберже, мощи, храмы, иконы, огромное количество наличных – все они теперь вне поля ответственности. К тому же, все старые дела о незаконном обогащении уйдут в архив, а новые просто не будут рассматриваться.

– Отмене статьи о незаконном обогащении сильно обрадовалась председатель Государственной аудиторской службы Лилия Гаврилова, которой инкриминировали незаконное обогащение на 10 миллионов гривен. Также бывший военный сил АТО Константин Кулик и заместителю СБУ Павел Демчина. Всех их подозревают в незаконном обогащении, но после отмены такой нормы они не получат наказания.

Реакция международного сообщества на последствия для Украины

– Криминализация незаконного обогащения была нашим обязательством перед Международным валютным фондом еще в 2014 году. Правила этого фонда просты: если страна хочет получить деньги, но у нее происходит откат, или же невыполнение условий, то в будущем она может даже не рассчитывать на их получение.

– Амнистия коррупционеров происходит за наш счет. То есть, если МВФ решит не давать Украине следующий транш помощи, или же задержит, или уменьшит его, то наша страна просто не сможет рассчитаться с внешними долгами.

Можно ли наказать коррупционеров

– Возможно, незначительную часть коррупционеров привлекут к уголовной ответственности, но только если в их декларациях будет указана ложная информация. Но надо понимать, что с 2018 года ложь в декларации утратила юридический смысл.

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