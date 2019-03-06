Скасування статті про незаконне збагачення: як тепер покарати корупціонерів

Громадська активістка Анастасія Красносільська в програмі "Що це було?" розповіла, що означає скасування статті про незаконне збагачення та які наслідки це матиме для України.

Скасування норми про незаконне збагачення

Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення. Тож, 65 кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ, відтепер доведеться закрити. Бо всі виявлені факти незаконного збагачення чиновників відтепер стали законними.

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– Абсолютно всі посадовці, які декларували яйця Фаберже, мощі, храми, ікони, величезну кількість готівки – всі вони тепер поза відповідальністю. До того ж, всі старі справи про незаконне збагачення підуть в архів, а нові просто не будуть розглядатися.

– Скасуванню статті про незаконне збагачення не аби як зраділа голова Державної аудиторської служби Лілія Гаврилова, якій інкримінували незаконне збагачення на 10 мільйонів гривень. Також колишній військовий сил АТО Костянтин Кулик та заступнику СБУ Павло Демчина. Всі їх підозрюють у незаконному збагаченні, але після скасування такої норми, вони не отримають покарання.

Реакція міжнародної спільноти на наслідки для України

– Криміналізація незаконного збагачення була нашим зобов’язанням перед Міжнародним валютним фондом ще 2014 році. Правила цього фонду прості: якщо країна хоче отримати гроші, але в неї стається відкат, або ж невиконання умов, то в майбутньому вона може навіть не розраховувати на їх отримання.

– Амністія корупціонерів відбувається нашим коштом. Тобто, якщо МВФ вирішить не давати Україні наступний транш допомоги, або ж затримає чи зменшить його, то наша країна просто не зможе розрахуватися з зовнішніми боргами.

Чи можна покарати корупціонерів

– Можливо, незначну частину корупціонерів притягнуть до кримінальної відповідальності, але тільки якщо в їхніх деклараціях буде вказана неправдива інформація. Але треба розуміти, що з 2018 року брехня в декларації втратила юридичний сенс.

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