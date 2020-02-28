Отмена Строевого устава ВСУ: Зеленский вернул законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый парламентом в первом чтении законопроект об отмене Строевого устава Вооруженных сил Украины без подписи. При этом глава государства добавил свои предложения.

Законопроект об отмене Строевого устава ВСУ, одобренный в первом чтении в Раде 5 февраля, возвращен с предложениями президента. При этом текст предложений пока отсутствует на сайте парламента.

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Последний этап прохождения документа – готовится на рассмотрение с вето президента.

Что известно об отмене Строевого устава ВСУ

Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". После окончательного голосования строевой устав должен был утратить силу с 1 марта 2020 года.

Задача законопроекта – приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

Что меняет отмена Строевого устава ВСУ

Отменяется регулирование законом строевых приемов.

Минобороны получает полномочия определять строевые приемы и движения: