Отмена Строевого устава ВСУ: Зеленский вернул законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый парламентом в первом чтении законопроект об отмене Строевого устава Вооруженных сил Украины без подписи. При этом глава государства добавил свои предложения.
Законопроект об отмене Строевого устава ВСУ, одобренный в первом чтении в Раде 5 февраля, возвращен с предложениями президента. При этом текст предложений пока отсутствует на сайте парламента.
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Последний этап прохождения документа – готовится на рассмотрение с вето президента.
Что известно об отмене Строевого устава ВСУ
Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". После окончательного голосования строевой устав должен был утратить силу с 1 марта 2020 года.
Задача законопроекта – приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.
Что меняет отмена Строевого устава ВСУ
- Отменяется регулирование законом строевых приемов.
Минобороны получает полномочия определять строевые приемы и движения:
- военнослужащих без оружия и с оружием;
- строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения военного приветствия, проведения строевого осмотра;
- место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.