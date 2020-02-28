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      Отмена Строевого устава ВСУ: Зеленский вернул законопроект

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      Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый парламентом в первом чтении законопроект об отмене Строевого устава Вооруженных сил Украины без подписи. При этом глава государства добавил свои предложения.

      Законопроект об отмене Строевого устава ВСУ, одобренный в первом чтении в Раде 5 февраля, возвращен с предложениями президента. При этом текст предложений пока отсутствует на сайте парламента.

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      Последний этап прохождения документа – готовится на рассмотрение с вето президента.

      Что известно об отмене Строевого устава ВСУ

      Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". После окончательного голосования строевой устав должен был утратить силу с 1 марта 2020 года.

      Задача законопроекта – приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.

      Что меняет отмена Строевого устава ВСУ

      • Отменяется регулирование законом строевых приемов.

      Минобороны получает полномочия определять строевые приемы и движения:

      • военнослужащих без оружия и с оружием;
      • строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
      • порядок выполнения военного приветствия, проведения строевого осмотра;
      • место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
      • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Законодательство Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Новости Украины
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