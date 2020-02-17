Приветствие "Слава Украине" не будут отменять в армии, – Минобороны

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!". Его закрепят отдельным приказом.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что этот приказ выдадут сразу после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ. Теперь документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

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Что будет определено в новом приказе Минобороны:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения военного приветствия, проведения строевого осмотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военных перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению военного приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!",

– отметили в Минобороны.

Отметим, накануне ряд СМИ начал публиковать информацию, что народные депутаты приняли в Раде закон, который отменяет в армии приветствие "Слава Украине" – "Героям слава". В оборонном ведомстве отрицали эти данные.

Важно! Патриотический лозунг-приветствие "Слава Украине" стал официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины в 2018 году. Впервые он прозвучал на параде ко Дню Независимости в Киеве.

Что известно об отмене Строевого статуса ВСУ? Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". 11 февраля документ передали на подпись президенту. Задача законопроекта – привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.



Отмена Строевого устава ВСУ меняет регулирование законом строевых приемов. В частности, полномочия определять эти приемы теперь получит Минобороны.