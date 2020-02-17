Приветствие "Слава Украине" не будут отменять в армии, – Минобороны
Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!". Его закрепят отдельным приказом.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что этот приказ выдадут сразу после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ. Теперь документ направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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Что будет определено в новом приказе Минобороны:
- строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
- строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
- порядок выполнения военного приветствия, проведения строевого осмотра;
- место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
- обязанности военных перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению военного приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!",
– отметили в Минобороны.
Отметим, накануне ряд СМИ начал публиковать информацию, что народные депутаты приняли в Раде закон, который отменяет в армии приветствие "Слава Украине" – "Героям слава". В оборонном ведомстве отрицали эти данные.
Важно! Патриотический лозунг-приветствие "Слава Украине" стал официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины в 2018 году. Впервые он прозвучал на параде ко Дню Независимости в Киеве.
Что известно об отмене Строевого статуса ВСУ? Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении законопроект №2466, которым отменила Закон "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". 11 февраля документ передали на подпись президенту. Задача законопроекта – привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.
Отмена Строевого устава ВСУ меняет регулирование законом строевых приемов. В частности, полномочия определять эти приемы теперь получит Минобороны.
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