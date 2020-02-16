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      Советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных уродами

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      Юрий Бирюков / Александр Чекменев

      Разгорается новый скандал с участием окружения пятого президента Петра Порошенко. Дело в том, что его советник Юрий Бирюков назвал уродами тех бойцов Вооруженных сил, которые голосовали на выборах президента за Владимира Зеленского.

      Такой была реакция Бирюкова на предложение Зеленского привлечь к патрулированию линии разграничения на Донбассе представителей оккупационных администраций. Соответствующие сообщение он опубликовал в фейсбуке.

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      Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Поэтому хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами,
      – заявил Бирюков.

      Бірюков, скандал, військові, виродки, патрулюваня
      Сообщение Юрия Бирюкова, в котором он назвал украинских военных уродами

      По состоянию на 23:35 16 февраля сообщение о военных-уродах Юрий Бирюков удалил. Хотя несколькими минутами ранее его сообщение было доступно.

      Что известно о заявлении Зеленского насчет совместного патрулирования

      В рамках Мюнхенской конференции по безопасности действующий украинский президент предложил, чтобы линию разграничения на Донбассе Украина патрулировала совместно с наблюдателями ОБСЕ и представителями оккупационных администраций Донетчины и Луганщины. Кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.

      Относительно того, кто может в течение выборов, подготовки... обеспечить безопасность. Мы видим, что это общая граница, совместные патрули. Думаю, что у нас есть возможность дожать, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ,
      – отметил он.

      Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждали во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

      Впоследствии глава МИД Вадим Пристайко пояснил, что эти совместные патрули будут формироваться по хорватскому сценарию (говорится о вооруженном конфликте на Балканах в начале 90-х годов XX века – 24 канал).

      Министр подчеркнул, как показывает история, в частности хорватская, рано или поздно похожий механизм надо будет применить. В то же время Пристайко отметил, что он не идеальный, поскольку были трагические случаи во время такого патрулирования.

      По его словам, власти рассчитывают так, чтобы в рамках такого патрулирования выйти на решение, как обеспечить безопасность. В частности, к возможности провести на ныне оккупированных территориях выборы.

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      Что известно о Юрии Бирюкове?Это украинский бизнесмен, общественный деятель и политик. Является основателем группы волонтеров "Крылья Феникса", через которую осуществляет обеспечение украинских военных, находящихся на фронте. С августа 2014 года по май 2019-го был советником пятого президента Петра Порошенко. Кроме того, в 2014 – 2019 годах был помощником министра обороны. Принимал участие в парламентских выборах 2019 года, в частности шел под №32 в списке "Европейской солидарности" все того же Порошенко. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Владимир Зеленский Европейская солидарность Петр Порошенко Скандал Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики
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