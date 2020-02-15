Пристайко пояснил, что будут делать боевики в совместных патрулях на Донбассе
Комментируя возможное участие боевиков в совместных с Украиной и ОБСЕ патрулях на Донбассе, глава МИД подчеркнул, что история демонстрирует, будто к таким шагам рано или поздно приходится прибегать.
В частности, министр иностранных дел Украины привел пример урегулирования конфликта в Хорватии. О том, как будут формироваться совместные патрули, Вадим Пристайко рассказал журналистам после обсуждения в рамках Мюнхенской конференции.
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История показывает – в частности, хорватская история – что рано или поздно похожий механизм был применен. Он неидеален – были трагические случаи во время такого патрулирования,
– заявил глава МИД.
По его словам, власть рассчитывает так, чтобы в пределах такого патрулирования выйти на решение, как обеспечить безопасность. В частности, к возможности провести на ныне оккупированных территориях выборы.
Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?
Эту идею высказал, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский. Она заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, говорится ли именно о боевиках.
Впрочем, эта идея уже много раз звучала и от представителей предыдущей украинской власти и даже обсуждалось в рамках трехсторонней контактной группы в Минске.