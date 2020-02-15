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      Пристайко пояснив, що робитимуть бойовики у спільних патрулях на Донбасі

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      Пристайко пояснив, як можуть виглядати спільні патрулі на Донбасі / glavcom.ua

      Коментуючи можливу участь бойовиків у спільних з Україною і ОБСЄ патрулях на Донбасі, глава МЗС наголосив, що історія демонструє, буцімто до таких кроків рано чи пізно доводиться вдаватися.

      Зокрема, міністр закордонних справ України навів приклад врегулювання конфлікту у Хорватії. Про те, як формуватимуться спільні патрулі, Вадим Пристайко розповів журналістам після обговорення у межах Мюнхенської конференції.

      Важливо! Спільне патрулювання за участю України та бойовиків: Зеленський просуває нову ідею щодо Донбасу

      Історія показує – зокрема, хорватська історія – що рано чи пізно схожий механізм був застосований. Він неідеальний –були трагічні випадки під час такого патрулювання,
      – заявив глава МЗС.

      За його словами, влада розраховує так, щоб у межах такого патрулювання вийти на рішення, як гарантувати безпеку. Зокрема, до можливості провести на нині окупованих територіях вибори.

      Що передбачає ідея спільних патрулів на Донбасі?Цю ідею висловив, зокрема, Президент України Володимир Зеленський. Вона полягає у тому, щоб лінію розмежування на Донбасі контролювали спільно українські військові, ОБСЄ та "представники окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

      Втім ця ідея вже багато разів лунала і від представників попередньої української влади і навіть обговорювалася у межах тристоронньої контактної групи у Мінську.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Мюнхенська конференція Війна на Донбасі Вадим Пристайко МЗС України Новини України Новини політики
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