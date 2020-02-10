Я Зеленскому покажу: Джокер обнародовал переписку с женщиной-воином Зверобой

Пранкеры Джокер выложил переписку с волонтеркой и бывшей участницей войны на Донбассе Марусей Зверобой. Общался он с ней от имени нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.

В соответствии с выложенной перепиской, Зверобой продолжает обвинять президента Владимира Зеленского, называя того нецензурными словами. В частности, она отмечает, что будет "валит его по отводу войск". Кроме того, она просит называть ее не волонтером, а женщиной-воином.

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В завершение Зверобой просит псевдо-Геращенко помочь ей попасть на лечение в больницу "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами. По ее словам, ей надо подлечить желудок.

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