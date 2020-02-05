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      ГБР вызвало Федину для вручения подозрения

      63 Читати новину українською
      София Федина

      Государственное бюро расследований вызвало народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину для проведения процессуального действия, а именно вручения письменного уведомления о подозрении. Прийти в ГБР парламентарка должна 6 февраля.

      Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, генпрокурор Руслан Рябошапка дал поручение о вызове Федыны в ГБР еще 3 февраля.

      Обратите внимание! Проект подозрения Федине и Зверобой прокуроры вернули в ГБР еще в ноябре: известна причина

      В Офисе генпрокурора заметили, что повестку о вызове они направили по:

      • адресу регистрации;
      • фактического проживания;
      • месту работы Федыны.

      "Согласно закону, Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку последней на официальном сайте Офиса Генерального прокурора", – добавили в ведомстве.

      А для чего будут вручать подозрение Федине в Бюро не сообщили. Вероятно, что речь идет о деле относительно ее угроз президенту Владимиру Зеленскому. Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности и Генпрокуратурой подготовили проект сообщения о соответствующем подозрении еще в конце ноября. Тогда в ГБР отмечали, они в отношении Федыны расследуют возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

      Что известно об угрозах Зеленскому со стороны Федыны

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом и у него с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Зверобой.

      Видео скандальных заявлений Федыны и Зверобой в сторону Зеленского (Ненормативная лексика! 18+)

      Впоследствии делом относительно высказываний Федыны заинтересовалась Генпрокуратура. Представители ведомства, в частности, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. А подследственность этого производства определили за ГБР.

      Советуем ознакомиться! Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Государственное бюро расследований София Федина
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