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      ДБР викликало Федину для вручення підозри

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      Софія Федина

      Державне бюро розслідувань викликало народного депутата від "Європейської солідарності" Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Прийти у ДБР парламентарка має 6 лютого.

      Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурору, Федину викликали за дорученням генерального прокурора та відповідно до статті 135 Кримінального кодексу "Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні".

      Зверніть увагу! Проєкт підозри Федині та Звіробій прокурори повернули до ДБР ще в листопаді: відома причина

      Доручення про виклик Федини генпрокурор дав ще 3 лютого. Викликають Федину для проведення процесуальної дії, а саме вручення письмового повідомлення про підозру.

      В Офісі генпрокурора зауважили, що повістку про виклик вони направили за: 

      • адресою реєстрації, 
      • фактичного проживання;
      • місцем роботи Федини.

      "Відповідно до закону, Федина Софія вважається належним чином повідомленою, проте для запобігання спекуляціям щодо необізнаності про виклик додатково публікуємо повістку останній на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора", – додали у відомстві.

      Щодо чого вручатимуть підозру Федині у Бюро не повідомили. Імовірно, що мовиться про справу щодо її погроз президентові Володимиру Зеленському. Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки та Генпрокуратурою підготували проєкт повідомлення про відповідну підозру ще наприкінці листопада. Тоді у ДБР зазначали, вони щодо Федини розслідують можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

      Що відомо про погрози Зеленському з боку Федини

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

      Згодом справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура. Представники відомства, зокрема, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А підслідність цього провадження визначили за ДБР.

      Радимо ознайомитися! Піар заради "лайків"? Все, що варто знати про справу щодо погроз Зеленському

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Державне бюро розслідувань Офіс генпрокурора Новини України Новини політики Софія Федина
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