"Я Зеленському покажу": Джокер оприлюднив переписку з Марусею Звіробій

Пранкер Джокер виклав листування з волонтеркою та колишньою учасницею війни на Донбасі Марусею Звіробій. Спілкувався він із нею від імені нардепа від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко.

Відповідно до викладених листів, Звіробій продовжує закидати президенту Володимиру Зеленського, називаючи того нецензурними словами. Зокрема, вона наголошує, що буде "валить його по відводу військ". Крім того, вона просить називати її не волонтером, а жінкою-воїном.

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Я від початку війни – командир спецпідрозділів, а не волонтер. Це не волонтер Зеленському розказує про відвід військ, а військовий інструктор і учасник бойових дій. Обєктивно, волонтер у цій війні – Софія (Федина – 24 канал). А Зеленський матиме справу з українським воїном. Я йому покажу, що то означає. Вони валять добровольців, а ми і не від такого дрібного гівна боронилися,

– зауважила Звіробій.

Також вона оприлюднила кілька питань до "Європейської солідарності". Зокрема, Звіробій просить політсилу п’ятого президента Порошенка "викласти своє бачення ефективної боротьби, а не оцього брєда".

За словами Звіробій, якщо і змінять запобіжний захід на тримання під вартою, то їй однаково, з якого боку ґрат "унічтожать сцикло" (має на увазі Зеленського – 24 канал).

"Ніколи не кажуть мені "Тримайся!" Бо я – не раб. Поборемося, Іринко. Кажіть завжди "Поборемося!" Я навчу українців правильним установкам", – додала вона.

На завершення Звіробій просить псевдо Геращенко посприяти їй потрапити на лікування у лікарню "Феофанія", яка є підпорядкованою Державному управлінню справами. За її словами, їй треба підлікувати шлунок.

Листування Джокера від імені Геращенко з Марусею Звіробій

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Чому Марусі Звіробій обрали запобіжний захід

ДБР розслідує справу проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини через гучне звернення до Президента України Володимира Зеленського. Спочатку Звіробій була свідком у цій справі.

Справу розслідують як посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади.

Причиною для відкриття справи стало спільне емоційне відео Федини та Звіробій, записане після жовтневого візиту Зеленського до ветеранів-добровольців у Золотому, який відбувся напередодні старту розведення військ.

У Золотому в Зеленського та бійців виникла надемоційна розмова, в якій гарант закликав ветеранів не заважати процесу розведення військ та прибрати зброю.

Федина та Звіробій, зі свого боку, в грубій формі прокоментували як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Водночас, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

Цитата Федини та Звіробій: Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли".

Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)